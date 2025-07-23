日本、印尼關稅出爐 連賢明提3點分析：不用再嗆政府蓋牌

美國陸續宣布新關稅，美日今也達成協議，美對日徵收的對等關稅稅率為15%。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸續宣布新關稅，美日今也達成協議，美對日徵收的對等關稅稅率為15%。針對外界議論，中華經濟研究院院長連賢明也發文提出3點，包含「川普應該不喜歡石破，要等到選舉完才公布稅率」、「談判有沒有結果，內容和稅率多少，都是川普說了算，大家不用再嗆政府蓋牌」等。

日本首相石破茂傳出將於8月底宣布辭職。（美聯社）

連賢明於臉書發文指出，今天日本的對等稅率出爐為15%，不過當中細節都沒有說明，只說日本願意投資美國5500億。印尼的對等稅率也出爐為19%，但當中則是有非常多的細節，基本上就是印尼同意開放市場，取消過去的非關稅障礙。採購美國約230億。

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連賢明表示，這兩個國家稅率說明幾件事情。第一，川普應該不喜歡石破，要等到日本選舉完才公布稅率。第二，東南亞和台日韓被畫成不同區域，給予不同稅率來解決中國洗產地。第三，談判有沒有結果，內容和稅率多少，都是川普說了算，公布在個人網站賺流量，大家不用再嗆政府蓋牌。

據日媒日前報導，日本於20日舉行參議院選舉，執政黨自民黨未能保住過半席次，大大削弱了首相石破茂（Shigeru Ishiba）在日本國內的地位，而原本還想繼續留任的石破茂，今日也傳出突然改變想法，並向周圍人士透露自己將於8月底自民黨完成參院選舉總結後辭職。

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