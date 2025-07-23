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近海發現十年來歐洲最大油氣田 波蘭原油產量可望翻倍

2025/07/23 10:40

總部位於加拿大的石油探勘公司中歐石油公司宣布，在波羅的海海域發現大型油氣田。（歐新社）總部位於加拿大的石油探勘公司中歐石油公司宣布，在波羅的海海域發現大型油氣田。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中歐石油公司（Central European Petroleum，CEP）宣布，在波蘭近海發現一處大型油氣田，預估蘊藏2200萬公噸原油，以及50億立方公尺天然氣，不但是歐洲十年來發現最大的油氣田，也是波蘭蘊藏最大的油氣田，不過該地點緊鄰德國，開採恐導致環境污染問題已引發當地德國民眾不滿。

綜合外媒報導，總部位於加拿大的石油探勘公司中歐石油公司宣布，在波羅的海海域發現大型油氣田，該地點位於波蘭西北部港口城市希維諾烏伊希切（Świnoujście）外海6公里處，預估蘊藏2200萬公噸原油，以及50億立方公尺天然氣，若探勘區面積達593平方公里，潛在蘊藏量可能超過3300萬公噸油氣與270億立方公尺天然氣。

若儲量獲得確認，將成為波蘭有史以來最大油氣田，也是十年來歐洲規模最大的油氣田之一，有望讓波蘭油氣儲量翻倍。

波蘭媒體指出，這項發現可能對在波蘭對尋求加強能源自主權發揮關鍵作用，目前波蘭在波羅的海沿岸和喀爾巴阡山脈南部擁有小型油田，約95%的原油仰賴進口，天然氣則全部依賴進口。

波蘭氣候與環境部表示，這項發現將顯著增強能源安全，減少對石油和天然氣的外部依賴，預計將在3至4年內開始生產，可望滿足每年4%至5%的石油需求。

不過該油氣田位置位於烏瑟多姆島（Usedom）附近，該島西部、東部分屬德國與波蘭兩國，是熱門度假勝地，開採石油恐導致環境汙染；島上德國城市黑靈斯多夫（Heringsdorf）市長指出：「在我們家門口開採工業天然氣和石油，嚴重侵犯了我們的家鄉」，強調黑靈斯多夫絕不能成為工業政策的賭窩。

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