美日關稅談判達協議 石破茂留任理由少一項

日本參議院選舉執政聯盟大敗，首相石破茂遭遇危機。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕對於美國總統川普宣布美日關稅談判達成協議，對日徵收的對等關稅稅率將降至15％一事，日本首相石破茂今天上午表示，他已收到經濟再生相赤澤亮正的報告，雖然細節還需要仔細研究，不過若有需要，他將與川普進行電話或面對面會談。至於他的去留問題，石破表示，將依據談判結果做出判斷。

在黨內逼宮聲浪四起的情況下，石破預定今天與麻生太郎、菅義偉和岸田文雄3位前首相進行會談。

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川普今天透過社群媒體宣布與日本達成協議，透露日本將在美國投資5500億美元（約新台幣16.2兆元），而美方將獲得其中90%的利潤，這項協議將創造數十萬個就業機會。另外，日本將對美開放市場，包括汽車和卡車、稻米以及其他農產品等項目。

美國將向日本輸美商品徵收15%的關稅，較7月8日公開的關稅信函中提到的25%，降低了10個百分點。

石破表示，日美攜手創造就業機會、生產優質產品，將有助於雙方在未來的世界發揮各種作用。

石破在周日舉行的參院大選中大敗，執政黨失去國會過半席次優勢，選後他並未依慣例辭職負責，繼續留任的理由之一就是美日關稅談判處於關鍵階段，但這個理由似乎未獲黨內接受，要求石破下台的聲浪四起，黨內正在私下串聯，將對石破發動罷免行動。

美日關稅談判達成協議，石破繼續留任的主要理由消失，而且川普今天公布新關稅，雖然稅率降低10個百分點，但日本在汽車和稻米等農產品方面，可能必須對美有更大的開放，細節公布後，恐怕引起相關產業的反彈。

對於去留的問題，石破表示，這是一項涉及國家利益的談判，我將依據談判結果做出判斷。但在徹底審查協議內容之前，無法發表評論。

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