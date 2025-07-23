2021版「散戶暴打空頭」重演？ 美股40隻做空股票名單曝光 全符合「1條件」

美國散戶投機狂潮捲土重來，40隻做空股票名單曝光。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國散戶投機熱潮正席捲美國股票市場，一場堪比2021年GameStop行情的「Meme股」做空大戲正在重新上演，散戶們將目標對準「股票市值在1000萬（約新台幣2.93億元）至15億美元（約新台幣439億元）、空頭部位佔自由流通股比例超過25%的小型公司」，試圖複製當年「散戶暴打空頭」的經典劇本。

根據《彭博》篩選數據，40檔符合資格的做空股票浮出水面，這些公司涵蓋生技、零售、機器人技術等多個產業。其原因是，這些標的多數基本面薄弱，但空頭部位龐大，一旦股價上揚，將引發「軋空」效應，迫使空頭投資人回補倉位，進一步推升股價，形成自我強化的上漲循環。

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名單中，市值僅1800萬美元（約新台幣5.27億元）的Beeline Holdings空頭比例高達166.77%、位居榜首，上週已上漲31.1%，其他如新能源儲能公司Neovolta（空頭比例81.22%）、其市值為1.604億美元（約新台幣47.02億元），遊戲公司SKILLZ（SKLZ）空頭比例達81.02%、其市值為1.133億美元（約新台幣33億元）。也陸續出現大幅波動。

近期暴漲的Opendoor與百貨零售商Kohl’s，後者股價一度翻倍，單日成交量暴增至25日均量的25倍，其選擇權合約更飆至日均12倍，看漲交易成主力，顯示市場正積極賭注短線爆發。

其他引人注目的高做空標的還包括1-800-FLOWERS（FLWS）空頭比例69.39%，上週六大漲29.7%；VOR BIOPHARIA（VOR）空頭比例58.72%；WOLFSPEED（WOLF）空頭比例47.55%。

據報導，社群媒體再次成為散戶「集結地」，在Reddit的WallStreetBets論壇上，充斥著鼓勵散戶買進做空股票的貼文。

然而，分析師對這波非理性繁榮發出警訊。FBB Capital Partners研究總監Mike Bailey指出，投資者對市場風險的警覺性明顯降低，Bokeh Capital Partners首席投資官Kim Forrest則警告，這些標的基本面堪憂，熱潮終將退潮，波動性的雙面效應不容忽視。

高盛交易員Ryan Shakey形容，當前市場的異常亢奮、很瘋狂，感覺「2021年的氛圍又回來了。他指出，看漲期權交易如今占市場總成交量的70%，與當年散戶大軍衝擊空頭機構的景象如出一轍。

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