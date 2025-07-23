政院經發會提「打造亞洲那斯達克」 卓揆：加速推動

行政院經發會昨（22）日展開，金管會提出「打造亞洲那斯達克」目標的構想，行政院長卓榮泰已要求加速來推動。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會第2次顧問會議於昨（22日）展開，金管會提出「打造亞洲那斯達克（NASDAQ）」目標的構想，行政院長卓榮泰已具體要求金管會與財政部、經濟部等相關部會，加速推動。

行政院昨舉行經發會第2次顧問會議創新經濟分組，政院人士表示，在「亞洲資產管理中心」辦理情形報告時，也引發場內顧問們高度關注，尤其對金管會提出「打造亞洲那斯達克」目標的構想，多位顧問踴躍回應、建言不斷，氣氛熱絡。

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一位與會顧問強調：「不論是本益比或交易量，台股其實已有與NASDAQ比肩的潛力。」認為台灣資本市場若能順勢而為，將能有效扮演區域籌資重鎮的角色。

另一位顧問也指出，台灣目前的產業競爭力與資本市場成熟度，確實已具備承接國際資金與企業的基礎。他同時提醒，若要真正實現「亞洲那指」的願景，不能僅侷限於本地新創，而應積極吸引國際新創企業來台掛牌，讓台灣資本市場具備更強的國際吸引力。

此外，更有顧問更進一步呼籲：「我們不只要鼓勵國際新創，更應爭取世界級企業選擇台灣作為上市地點。」他強調，當前美國NASDAQ幾乎壟斷全球指標型企業掛牌機會，若台灣欲打破現況，必須大膽佈局、前瞻規劃。他也提醒：「香港雖可能成為中國的NASDAQ，但吸引外國企業的力道有限，這正是台灣的機會所在。」

有顧問明確指出，資本市場與國安連結的密切性。該顧問指出︰「以某股票指數為例，其排名前十的企業，市值可能就佔據整體指數的大半，因此這些企業的掛牌地點是可能對全球經濟秩序產生重大影響。」台灣若能吸納這些企業，對於自身戰略位置與經濟韌性都有正向助益。

顧問並建議創新版制度應持續滾動式檢討，降低金融市場進入門檻與制度摩擦，鼓勵更多擁有關鍵核心技術與創新能力或創新經營模式的企業進入資本市場籌資；對於吸引國際企業來台上市，應抱持「沒有明天」的態度，全力以赴。

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