煉金術被破解了 ! 美新創「1技術」將汞轉化為黃金 年產高達5噸

美新創公司宣稱，破解千年煉金夢，以核聚變製金可望成真。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一家核融合能源新創公司宣稱，他們已解決數千年來將其他金屬變成黃金的難題。《金融時報》報導，舊金山一家的核聚變新創公司Marathon Fusion聲稱，他們正研發一項技術，可透過核融合的方式，將汞轉化為黃金，破解這個數千年來將一般金屬轉化為黃金的難題。

據報導，這家公司提出的技術，是建立在改良版的聚變反應過程，不只發電還能煉金，引發科學界與投資界的高度關注。

請繼續往下閱讀...

Rutkowski 指出，若未來聚變發電廠採用此設計，每1GW的發電容量每年可額外產出約5000公斤黃金，且不會影響能源效率或燃料生產。以當前黃金價格估算，其價值可與發電收入相當，等於為聚變技術提供一個全新的營收來源。

《金融時報》指出，Marathon Fusion在上週發表一篇論文指出，他們認為可以利用核融合反應中釋放的中子，透過核轉換（nuclear transmutation）過程將汞變成黃金。儘管該論文尚未經過同行評審，但已獲得該領域一些專家的正面評價。

Marathon Fusion是由年僅30歲的Kyle Schiller與Adam Rutkowski 於2023年創立，目標是突破聚變發電的工程瓶頸。目前公司擁有12位全職員工，已籌得590萬美元（約新台幣1.73億元）私人資金與約400萬美元（約新台幣1.17億元）美國政府補助。

內文指出，科學家曾利用粒子加速器合成黃金，但產量極少，成本極高。今年早些時候，歐洲核子研究中心（CERN）的物理學家表示，他們在大型強子對撞機（LHC）內高速近碰撞過程中觀察到鉛原子轉化為金。

最常見的核融合實驗方法是使用一種稱為托卡馬克的裝置，將兩種氫同位素（通常是氘和氚）加熱到極端溫度，使它們聚變產生氦和大量以中子形式存在的能量。大多數潛在聚變發電廠的計畫都旨在將部分中子與鋰同位素在「繁殖氈」中結合，為未來的反應產生更多的氚。

而根據該公司近期發表的技術核心，在於利用聚變反應所釋放的高速中子，在聚變爐的「增殖包層」中引入汞-198，同時與鋰同位素反應以維持燃料循環。這些中子將汞-198轉變為不穩定的汞-197，後者再經約64小時衰變為穩定的黃金同位素金-197。

美國普林斯頓國家實驗室的等離子體物理學家 Dr. Ahmed Diallo 表示，理論上看起來很有前景，讓人感到好奇與興奮。而前Commonwealth Fusion Systems技術長 Dan Brunner 也指出，從純科學角度來看，這一切是有可能實現的，挑戰在於如何將其工程化。

不過，該技術也面臨一些實務風險。由於汞來源可能混入其他同位素，導致產出的黃金部分具放射性，需儲存14至18年才能完全安全使用。

目前全球每年約開採3500公噸黃金，但黃金市場需求足夠龐大，Marathon估計，這項新技術不會對黃金價格造成劇烈衝擊。此創舉不僅象徵聚變應用場景的多元化，也可能為資金密集的核聚變產業注入強心針。

根據Fusion Industry Association數據，截至今年7月，全球53家聚變公司累計募資近98 億美元（約新台幣2880.7億元），光是過去一年就吸金26億美元（約新台幣764.2億元）。

Marathon 第一位投資人、風險基金 Strong Atomics 負責人Malcolm Handley表示，「若聚變同時能產電與產金，將釋放大量資金支持更多技術突破」，這對於已承諾要解決一連串艱難問題的聚變業界而言，是極大的助力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法