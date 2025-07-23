晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

煉金術被破解了 ! 美新創「1技術」將汞轉化為黃金 年產高達5噸

2025/07/23 10:14

美新創公司宣稱，破解千年煉金夢，以核聚變製金可望成真。（彭博）美新創公司宣稱，破解千年煉金夢，以核聚變製金可望成真。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一家核融合能源新創公司宣稱，他們已解決數千年來將其他金屬變成黃金的難題。《金融時報》報導，舊金山一家的核聚變新創公司Marathon Fusion聲稱，他們正研發一項技術，可透過核融合的方式，將汞轉化為黃金，破解這個數千年來將一般金屬轉化為黃金的難題。

據報導，這家公司提出的技術，是建立在改良版的聚變反應過程，不只發電還能煉金，引發科學界與投資界的高度關注。

Rutkowski 指出，若未來聚變發電廠採用此設計，每1GW的發電容量每年可額外產出約5000公斤黃金，且不會影響能源效率或燃料生產。以當前黃金價格估算，其價值可與發電收入相當，等於為聚變技術提供一個全新的營收來源。

《金融時報》指出，Marathon Fusion在上週發表一篇論文指出，他們認為可以利用核融合反應中釋放的中子，透過核轉換（nuclear transmutation）過程將汞變成黃金。儘管該論文尚未經過同行評審，但已獲得該領域一些專家的正面評價。

Marathon Fusion是由年僅30歲的Kyle Schiller與Adam Rutkowski 於2023年創立，目標是突破聚變發電的工程瓶頸。目前公司擁有12位全職員工，已籌得590萬美元（約新台幣1.73億元）私人資金與約400萬美元（約新台幣1.17億元）美國政府補助。

內文指出，科學家曾利用粒子加速器合成黃金，但產量極少，成本極高。今年早些時候，歐洲核子研究中心（CERN）的物理學家表示，他們在大型強子對撞機（LHC）內高速近碰撞過程中觀察到鉛原子轉化為金。

最常見的核融合實驗方法是使用一種稱為托卡馬克的裝置，將兩種氫同位素（通常是氘和氚）加熱到極端溫度，使它們聚變產生氦和大量以中子形式存在的能量。大多數潛在聚變發電廠的計畫都旨在將部分中子與鋰同位素在「繁殖氈」中結合，為未來的反應產生更多的氚。

而根據該公司近期發表的技術核心，在於利用聚變反應所釋放的高速中子，在聚變爐的「增殖包層」中引入汞-198，同時與鋰同位素反應以維持燃料循環。這些中子將汞-198轉變為不穩定的汞-197，後者再經約64小時衰變為穩定的黃金同位素金-197。

美國普林斯頓國家實驗室的等離子體物理學家 Dr. Ahmed Diallo 表示，理論上看起來很有前景，讓人感到好奇與興奮。而前Commonwealth Fusion Systems技術長 Dan Brunner 也指出，從純科學角度來看，這一切是有可能實現的，挑戰在於如何將其工程化。

不過，該技術也面臨一些實務風險。由於汞來源可能混入其他同位素，導致產出的黃金部分具放射性，需儲存14至18年才能完全安全使用。

目前全球每年約開採3500公噸黃金，但黃金市場需求足夠龐大，Marathon估計，這項新技術不會對黃金價格造成劇烈衝擊。此創舉不僅象徵聚變應用場景的多元化，也可能為資金密集的核聚變產業注入強心針。

根據Fusion Industry Association數據，截至今年7月，全球53家聚變公司累計募資近98 億美元（約新台幣2880.7億元），光是過去一年就吸金26億美元（約新台幣764.2億元）。

Marathon 第一位投資人、風險基金 Strong Atomics 負責人Malcolm Handley表示，「若聚變同時能產電與產金，將釋放大量資金支持更多技術突破」，這對於已承諾要解決一連串艱難問題的聚變業界而言，是極大的助力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財