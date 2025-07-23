比戰爭還可怕！研究：制裁成新武器 造成的死亡堪比武裝衝突

一項新的研究顯示，單邊制裁每年在全球造成超過56萬人死亡。（法新社資料照）



林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一項新的研究顯示，經濟制裁所造成的死亡人數可能與武裝衝突不相上下，單方面的制裁每年導致超過50萬人死亡。

《彭博》報導，這份發表在《刺胳針全球衛生》（ Lancet Global Health）期刊的研究發現，美國和歐盟實施的單方面經濟制裁導致死亡率大幅上升，制裁會阻礙公衛服務，使人道組織無法有效運作，進而增加死亡人數，對於5歲以下兒童的傷害尤其嚴重。研究發現，單邊制裁每年在全球造成超過56萬人死亡，這一數字相當於武裝衝突每年造成的死亡人數範圍。

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報告作者羅德里奎茲（Francisco Rodríguez）、倫登（Silvio Rendón）和魏斯布洛特（Mark Weisbrot）指出，美國前總統威爾遜（Woodrow Wilson）將制裁稱為「比戰爭更可怕的東西」，這些證據表明他是對的。

文中指出，很難想像還有哪項政策干預措施對人類的生活產生如此不利的影響，卻仍舊被廣泛使用。這項研究得到了智庫經濟和政策研究中心（Center for Economic and Policy Research，CEPR）的資助，分析了從1971年至2021年間，152個國家在制裁期間依照年齡劃分的死亡率。

他們使用了4種獨特的工具，來分出制裁類別與較高死亡率之間的因果關係，最終結果都顯示，全球制裁、經濟制裁和單邊制裁都與較高的死亡人數相關。聯合國制裁則無明顯關聯性。

研究中的「全球制裁」指的是所有懲罰措施，「經濟制裁」指貿易和金融威懾，「單邊制裁」則專指由美國、歐盟實施。作者也提到，由於聯合國制裁的定位是盡量減少對平民的衝擊，因此影響可能較小；美國制裁通常旨在實現政權交替或是政治行為轉變，導致目標國家的生活條件惡化。

針對這份研究，休斯·哈伯德與里德律師事務所（Hughes Hubbard & Reed）制裁律師帕納（Jeremy Paner）表示，很多時候，一個流氓政權會將國家的所有問題都歸咎於制裁，人們很容易將問題怪給華府或布魯塞爾。曾在美政府擔任制裁調查員的帕納對這項研究的結論產生質疑，並強調，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）致力於確保人道主義組織能夠在受制裁國家有效開展工作。

報告作者羅德里奎茲則反駁，即使人道救援獲准進入受制裁的國家，在當地的運輸也面臨龐大的阻礙。無論援助條件如何，銀行和非營利組織通常都會避免與受制裁國家互動。

過去幾十年來，學術界一直在爭論制裁如何影響死亡率，但始終無法證明兩者之間的關係。芝加哥羅耀拉大學（Loyola University）專注於研究制裁的專家高登（Joy Gordon

）表示，《刺胳針》的研究提供了「令人信服的論點，並有嚴格的方法論支持，即制裁直接影響各年齡層的死亡率」。

研究人員呼籲政策制定者在實施制裁方面「保持克制」，特別是在制裁工具使用激增的情況下。研究引用了全球制裁資料庫的數據，顯示2010至2022年間，約有25％的國家受到美國、歐盟或聯合國的制裁，遠高於1960年代的8％。

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