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關稅太傷！通用汽車單季利潤蒸發11億美元 Q3影響恐進一步擴大

2025/07/23 09:29

通用汽車財報顯示，Q2獲利因關稅損失11億美元。（美聯社資料照）通用汽車財報顯示，Q2獲利因關稅損失11億美元。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國汽車大廠通用汽車（General Motors）週二（22日）公佈今年第2季財報顯示，公司獲利因關稅損失11億美元（約新台幣323.73億元），並預計關稅帶來的影響將在第3季進一步加劇。

《路透》報導，通用汽車公佈的數據顯示，截至6月30日的季度營收較去年同期下降近2％，來到約470億美元（約新台幣1.38兆元）。經過季度調整後，每股盈餘從去年同期的3.06美元降至2.53美元，略高於分析師平均預期的2.44美元。調整後息稅前利潤則降32％，至30億美元（約新台幣882.9億元）。

通用汽車是受到關稅影響，而修改年度業績預測的公司之一，先前已將年度利潤預測下調至100至125億美元（約新台幣2943億至3678.75億元），估貿易逆風可能導致公司今年利潤減少40至50億美元（約新台幣1177億元至1471.25億元），通用週二維持了這項預測，並稱，可能會採取相關措施，希望至少能減輕約3成的關稅影響。

財報公佈後，通用汽車週二股價收跌逾8％。CFRA Research分析師尼爾森（Garrett Nelson）在週二的1份報告中表示，股價下跌的原因之一是投資人對該汽車製造商為上調財測感到失望。

不過整體財報來看，除了關稅衝擊之外，通用汽車本季基礎業務表現穩健，美國市場銷售成長7％，同時也繼續保持旗下皮卡、SUV的強勁定價。去年在中國市場面臨虧損後，今年已恢復小幅獲利。

分析師表示，通用可能需要削減未來部份計劃的投資，或尋找其他削減支出的方法，藉此抵銷關稅的影響。目前通用汽車仍維持定價穩定，並自行承擔增加的關稅成本，並未將其轉嫁給客戶。

隨著關稅持續影響業績，通用汽車也加強本土投資，通用在今年6月宣佈，將向位於密西根州、堪薩斯州、田納西州的3座工廠投資40億美元（約新台幣1177億元），其中包括將凱迪拉克Escalade生產轉移至田納西工廠，並提高2款大型皮卡產量的計劃，通用也將原先在墨西哥生產的雪佛蘭Blazer生產轉移到田納西工廠。

通用汽車在美國銷售的汽車約有一半仰賴進口，主要來自墨西哥和南韓。競爭對手福特（Ford）在美國銷售的汽車約有80％是在本土生產。福特預計下週公佈Q2業績。

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