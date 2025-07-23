川普：美菲完成貿易協議　對菲律賓課徵關稅為19%

〔中央社〕美國總統川普今天和菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會。川普會後說，美菲「完成貿易協議」，菲律賓將對美國開放市場並實施零關稅；美國將對菲國進口商品課徵19%的關稅，比川普先前在關稅函揚言課徵的20%稅率低了1個百分點。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是川普（Donald Trump）重返白宮以來，首位會晤他的東南亞國家領導人。自川普4月初祭出對等關稅以來，美國已陸續和越南、印尼等東南亞國家達成貿易協議。

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川普今天稍早在白宮橢圓形辦公室和小馬可仕舉行雙邊會時向媒體表示，兩人將討論貿易議題。他還說，「我們非常接近完成一項貿易協議」，但未進一步透露細節。

會後，川普隨即在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，這次會晤氣氛良好，「我們完成了貿易協議」。根據協議，菲律賓將對美國開放市場，並實施零關稅，而菲律賓將向美國支付19%的關稅；另外，雙方也將在軍事方面進行合作。

川普還說，小馬可仕是「非常好且強硬的談判者」。

菲律賓為美國在亞洲的重要盟友之一。外電報導，美國去年對菲律賓的貿易逆差為50億美元，美菲雙邊商品貿易額為235億美元。

川普本月稍早向20多個貿易夥伴發出關稅信函，其中包括發給小馬可仕的信函，通知預計8月1日起，對菲律賓輸美商品課徵的關稅從4月提出的17%，進一步提高至20%。馬尼拉希望在8月1日期限前爭取到更有利的貿易協議。（編輯：洪(啟)原）1140723

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