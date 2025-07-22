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DeepSeek在中國也失色 第2季下載量跌掉72％

2025/07/22 22:48

DeepSeek在中國也不再吃香。（路透）DeepSeek在中國也不再吃香。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著專為學習與辦公室工作設計的人工智慧（AI）應用程式（App）崛起，AI聊天機器人DeepSeek今年第2季在中國的下載率與用戶量雙雙創下新低紀錄。

中國官媒《每日經濟新聞》與市調公司QuestMobile 21日報告指出，第2季DeepSeek平均每月下載量較上一季暴跌72%至2260萬人次。這家杭州新創公司今年第1季因其DeepSeek R1與V3模型大受歡迎而獲益。儘管DeepSeek每月活躍用戶（MAU）達1.7億人，仍居中國市場之冠，但該數據較上一季下滑9%。

QuestMobile報告顯示，DeepSeek被字節跳動所屬的「豆包」超越，今年第2季其每月平均下載量為2980萬人次，季增9.5%，第2季豆包App的月活躍用戶季增30%至1.3億。

其他一些通用聊天機器人的下載量也下滑。第2季騰訊的「元寶」平均每月下載量重挫54%至6180萬人次，而月之暗面（Moonshot）AI的Kimi則下降58%至3530萬人次。該報告說，「該趨勢明確表示，單純『聊天機器人』的階段已經結束」。

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