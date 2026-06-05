破2％！5月CPI年增2.2％ 油料費漲2成創4年半新高

主計總處公布5月CPI年增2.2%，其中水果下跌16.03%，且香蕉下跌近4成7。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布5月消費者物價指數（CPI）年增率2.2%、為14個月新高，主因蔬菜漲幅擴大、水果跌幅縮小，加上油料費上漲20.09%、為4年半最大漲幅，加上燃油附加費推升機票及國外旅遊團費。主計總處專門委員曹志弘表示，由於天候因素及端午節基期因素，預料6月CPI漲幅略高於5月，國內物價溫和上漲，沒有「輸入性通膨」。

根據調查，5 月CPI 較上年同月漲2.2％，主因5月國內汽柴油價格續凍漲，但受3月價格調漲遞延影響，油料費較上年低基數明顯上漲，加上燃油附加費推升國際機票，以及國外旅遊團費等娛樂服務費用與交通工具零件及維修費等費用亦調高；且外食費、房租及家庭管理費用續漲，蔬菜、電費、燃氣價格均較上年為高；但水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬果及能源，核心CPI漲2.12％。

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7大類中，以交通及通訊類年漲4％最多、漲幅為4年新高，主因國際油價仍居高檔及上年同月基數較低，油料費上漲 20.09％，加上機票因國際航線燃油附加費調漲上漲10.37％，以及火車票、交通工具零件及維修費各漲 9.20％及4.09％；但交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.58％，抵銷部分漲幅。

另，教養娛樂類年漲3.03％次之，主因電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲 6.87％，以及旅遊團費等娛樂服務上漲3.68％。居住類則漲2.06％，主因房租漲1.76％、漲幅創4年新低，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲7.71％、5.78％及4.05％。

此外，食物類年漲1.36％，主因外食費續漲2.99％，加上蔬菜受4月豪雨遞延影響，供量減少而上漲9.69％，以及蛋類及水產品各漲7.87％及4.05％；但水果因上年同月基數較高而下跌16.03％，其中香蕉下跌近4成7。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，5月平均年漲1.5%，其中雞蛋漲9.4%最多、漲幅較上月明顯擴大，主因基期偏低；米價續漲3.73%次之，洗髮精、潤絲精也漲2.94%；但衣服清潔劑跌3.78%，速食麵及衛生紙、面紙及紙巾均下跌1.3%。

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