對中關稅截止日可能會延長 貝森特宣布下週美中談判時間地點

美國財政部長貝森特週二表示，下週將在瑞典斯德哥爾摩與中國財政部長會晤，可能會討論延長對中國設定的關稅貿易期限。圖為5月10日貝森特（左）在瑞士日內瓦舉行的中美雙邊會晤期間與中國國務院副總理何立峰（右）合影。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特週二（22日）宣布，第3輪中美貿易談判現已安排，將於下週在瑞典舉行。此舉旨在推遲8月12日到期的關稅最後期限，而這可能導致世界兩大經濟體之間提高關稅。

貝森特週二上午在接受福斯商業頻道的瑪麗亞·巴蒂羅莫採訪時表示：「我將於下週週一和週二與中國官員一起前往斯德哥爾摩，屆時我們將討論可能的關稅延期事宜。」

請繼續往下閱讀...

今年早些時候，雙方在日內瓦和倫敦舉行了會談，此次會談的確認正值中美兩國之間暫停加徵關稅的最後期限8月12日到期之前。兩國緊張局勢的緩和似乎提振了市場。

貝森特利用週二上午的露面重申他的觀點，即市場應該相信不會出現新一輪的與中國的緊張關係，這表明他在即將舉行的會談中的重點將放在增加中國對美國產品的需求上。

他說，隨著美國產量的增加，中國可以成為一個更大的進口國，並表示，「如果我們能夠共同努力，我們做更多的製造業，他們做更多的消費，那將對全球經濟產生巨大影響。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法