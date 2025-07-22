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棄H20改產B30 傳輝達為中國推Blackwell架構GPU

2025/07/22 21:13

傳出輝達將為中國推出新AI GPU。（路透資料照）傳出輝達將為中國推出新AI GPU。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《Tom's Hardware》報導，雖然輝達已通知中國客戶，其H20人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）庫存有限，且不會重啟生產，然而輝達似乎準備以其最新Blackwell架構，為中國市場推出B30處理器。

報導說，輝達今年初因美國政府的出口管制而停產H20。該公司被迫取消訂單，放棄台積電為H20保留的產能。近期川普政府重新考慮其出口規則，允許超微與輝達對中國實體出售其MI308及H20 AI加速器。然而，由於台積電並未確認H20新訂單，因此輝達短期內沒有恢復H20生產的計畫。

兩名知情者透露，台積電正滿載運轉，並將H20的產能分配給其他客戶。台積電4奈米晶片的生產週期約為3個月，因此即使台積電現在恢復H20的生產，終端用戶只能在10月底或11月初拿到產品，而考量到輝達有效率更高的Blackwell架構，重啟以Hopper架構為基礎的H20 GPU的生產沒有意義。

報導說，輝達準備針對中國市場推出以Blackwell架構為基礎的B30 GPU。該處理器據稱較H20降速10%至20%，因此可能讓美國國會議員與對中鷹派人士滿意，而價格也較H20便宜30%至40%。由於Blackwell架構比Hopper更有效率，B30最終可能比H20體積較小，同時符合美國出口管制的性能密度要求，這將降低輝達銷往中國的AI GPU成本，從而維持，甚至提高毛利率。

報導說，輝達尚未證實相關訊息。不過輝達必須提供能與中國競爭對手，比如華為更有競爭力的AI加速器，同時又能符合美國的出口管制條件。目前外界只能猜測H20的後繼者是否是基於原始的Blackwell架構或者Blackwell Ultra架構。

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