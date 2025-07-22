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台積電AI營收達百億美元 主要大客戶是這家

2025/07/22 20:30

台積電在人工智慧（AI）營收第2季飆達100億美元（台幣2937億元）。（示意圖，彭博）台積電在人工智慧（AI）營收第2季飆達100億美元（台幣2937億元）。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股法人指出，台積電在人工智慧（AI）營收第2季飆達100億美元（台幣2937億元），外媒wccftech指出，台積電與輝達的合作使其第2季度的人工智慧相關收入超過100億美元，預計這一趨勢將在2025年持續下去，這表明輝達在台積電客戶名單中的重要性日益提升。

而迄今為止，蘋果一直是台積電主要客戶。台積電主要為輝達生產人工智慧GPU，但也生產其他人工智慧晶片，例如專用積體電路 （ASIC） 和與高頻寬記憶體配合使用的記憶體控制器。

台積電上周公布第2季財報，報告顯示，公司營收成長61%，這主要得益於AI晶片的需求。該公司也預測本季營收中位數為324億美元，預示全年營收將成長38%。

台積電第2季317億美元的營收中，約三分之一（約100億美元）來自AI晶片。台積電官方數據顯示，60%的營收來自高效能運算（HPC）應用，智慧型手機則佔27%。

AI不僅佔台積電第2季營收的約30%，分析師也認為，該公司全年AI銷售額可望達到8680億新台幣（295.1億美元）。如果這項預期成真，那麼台積電2025年的AI銷售額（主要由輝達領銜）將比去年的4340億新台幣翻倍。

未來人工智慧可能佔台積電年收入的一半。台積電受益於與輝達的密切關係，因為它是全球唯一一家能夠批量出貨尖端晶片的代工廠商。

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