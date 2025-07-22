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會用ChatGPT也是AI人才！國發會劉鏡清：未來將規劃AI能力檢定

2025/07/22 20:26

國發會主委劉鏡清談AI新十大建設推動方案的計畫架構與願景。（記者吳欣恬攝）國發會主委劉鏡清談AI新十大建設推動方案的計畫架構與願景。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院今召開「經濟發展委員會」顧問會議，預定討論「AI新十大建設」方案。國發會主委劉鏡清表示，會中在委員的建議下，「百萬AI人才與千億創投資金」改成「千萬」AI人才，從擁有AI技術的人才，擴大至懂得使用AI的人才，未來還將規劃AI能力認證的檢定。

AI新十大建設包括「AI軟體產業登峰」、「百工百業智慧應用」、「處處是AI的智慧生活圈」、「矽光子技術全球領先」、「量子能力全球登頂」、「全球AI機器人供應鏈樞紐」、「主權AI與算力建設」、「智慧政府與資料治理」、「百萬AI人才與千億創投資金」、「區域AI均衡發展」。

劉鏡清說，會中委員對於「AI新十大建設」都表示支持，認為現在談AI沒人會反對，大家都認為AI是台灣的未來。

他談到，在推動「矽光子技術全球領先」上，有委員提到矽光子相關公司股價的確都往上走，但營收好像還沒那麼大。劉鏡清表示，如果矽光子現在營收夠大，就不是國家要打造的未來產業；而現在看到這些公司股價往上走，也代表市場在反應它的未來性。

另外，有委員認為，透過創業可以帶動AI發展，需要政府多鼓勵，並多建生態系統去協助。對此，劉鏡清指出，目前國發會參考日本京都大學出資成立創新資本（iCAP）公司，協助京都大學的學研成果商業化的案例，正進行一個實驗性的生態系，已近尾聲；如果順利的話，未來推廣至其他大學，可以形成台灣的產學生態系統，進而成為台灣技術來源。此外，國發基金也和臺大聯手將成立臺灣第一個校友VC創投基金，希望將來能產生另一種生態系。

「百萬AI人才與千億創投資金」則在委員們的建議下改成「千萬」AI人才。劉鏡清說明，在既有的「國家人才競爭力躍升」方案，分為質和量雙方面的提升，質的部分希望向下紮根，以學校為主，包括學校跟學校外，校外是以畢業生的轉業為主，都是比較年輕的。

但委員提出，一種是會用AI的人未來會比較容易有成就，另一種則是真正懂AI的技術人才，兩種都存在；加上目前在企業的中間幹部多為40歲以上，大部分都沒碰過AI，但又是決策者，政府也應著眼於如何幫助這群人也學會AI。因此建議將AI人才的定義擴大到會使用AI、懂得用AI提升效率和績效的人，也都納進來。

劉鏡清說，ChatGPT在台灣目前有約800萬人在用，因此他認為，會用AI的人要達到千萬不是問題，但因為今天上午才開完顧問會議，後續需要做修改，才能提出新的時程和計畫。他提到，也有委員建議做AI能力認證的檢定，但也還需要花時間去定義檢定的標準。

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