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葡眾將進軍馬來西亞 四大產品先發導入直銷模式

2025/07/22 20:25

葡眾發表新全新品牌「UVACO 葡眾」，並宣布明年進軍馬來西亞市場。圖左5五為葡萄王董事長曾盛麟。（葡萄王提供）葡眾發表新全新品牌「UVACO 葡眾」，並宣布明年進軍馬來西亞市場。圖左5五為葡萄王董事長曾盛麟。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）旗下子公司葡眾企業，今日宣布將於2026年於馬來西亞吉隆坡設立營運中心，作為拓展亞洲市場的重要據點。此外並發表全新品牌「UVACO 葡眾」，啟動品牌升級計畫。

為推進全球營運的第一步，葡眾首站來到馬來西亞吉隆坡設立營運中心，主因馬來西亞在語言及文化與台灣相近，同時也看準其成熟的直銷制度與可觀的市場潛力。葡眾表示，首波規劃將導入台灣成熟的直銷經營模式，配合當地市場特性，打造兼具在地化與國際視野的營運模式。

葡眾表示，將選擇在台灣市場表現亮眼的熱銷產品「康爾喜（N）乳酸菌顆粒」、「衛傑膠囊」，及適合熱帶氣候的「蘆露蘆薈膠」、「Yaya Mini舒緩膏」等產品，將作為首批進軍馬來西亞的主力品項之一，預期將延續銷售動能，為葡萄王集團帶來進一步的營收貢獻。

葡萄王董事長曾盛麟表示：「葡眾啟動品牌升級，並同步推進全球營運佈局，這是集團深化品牌實力，將台灣創新科研成果推向國際的重要實踐。」展望未來，葡萄王將持續整合集團資源，全力支持葡眾在品牌發展、制度優化與海外布局上的發展。

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