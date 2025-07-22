金管會喊話：上市櫃上半年營收增加13.75％ 歷年同期最高

根據統計，上市櫃上半年營收增加13.75%，金管會在晚間也發表3點聲明，強調應該對台股有信心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今天台股（7/22）指數收盤指數2萬2987.92點，下跌352.64點，跌幅1.51%，成交量4353.15 億元，市場信心再度受創。不過，金管會證期局表示，台股近日表現穩健持平，尤其，截至2025年6月底累計營收約22.85兆元，較去年同期增加13.75%，為歷年同期最高。

根據統計，台股大盤向下修正，光是單日跌幅為1.51%，對此，金管會證期局局長張振山喊話，他強調，整體來看，我覺得很好，不用太擔心關稅的問題，尤其，大盤指數還在2萬3000點上下，並沒有特殊之處，其中，證交所、櫃買已有做過個別產業關稅衝擊，他對台股基本面及後市都有信心。

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金管會在晚間也發表3點聲明，強調應該對台股有信心，第1、今日（7/22）台股收盤指數2萬2987.92點，下跌352.64點，跌幅1.51%，成交量4353.15億元，外資買超101.24億元。同時段上海漲0.61%，香港漲0.37%，新加坡跌0.14%，日本跌0.29%，韓國跌1.6%。

第2、2025年截至6月底本益比約17.78倍，現金殖利率達2.96%（加計股票股利為3.05%），國內上市櫃公司截至6月底累計營收約22.85兆元，較去年同期增加13.75%，為歷年同期最高。

第3、截至2025年7月21日，信用交易之整戶擔保維持率為178.59%

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