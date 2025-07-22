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高雄今年上半年總失業率3.2％ 6都最低

2025/07/22 20:20

高雄青年人才就業媒合會。（高市府提供）高雄青年人才就業媒合會。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕依據行政院主計總處今天（22日）公布全國及各縣市今年上半年失業率，高雄市整體失業率持續下降至3.2％，為6都最低，也是全國最低；25~29歲青年失業率3.1%，也是6都最低。

高市府主計處指出，高雄市今年上半年失業率下降至3.2％，為6都最低，也是全國最低，且再創100年縣市合併以來新低，較113年下半年及上半年同期均減少0.1個百分點，其中25~29歲青年失業率3.1%也是6都最低。此外，上半年就業人數135萬1千人，也較上年同期增加1萬1千人，就業情勢提升。

高市府強調，近年來在招商成效、投資環境營造表現亮眼，吸引各產業持續投資高雄，今年上半年招商民間投資總額達127億元，暫居全國之冠，加上演唱會經濟帶動消費活絡，使得勞動就業市場持續成長。

針對青年就業，高市青年局透過青年就業技能培訓，及提供青年創業補助，提高創業成功率；青年局長林楷軒強調，高雄今年上半年25至29歲的青年失業率3.1﹪，全國則是5.79%。高雄市勞工局在就業媒合方面，於今年上半年辦理19場次中型及大型現場徵才活動，參與廠商516家，提供超過1萬4千個就業機會。

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