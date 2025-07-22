漢康董事長劉世高：公司估值偏低 長抱1、2年一定大賺

漢康生技今召開法說會，看好公司未來前景。圖右3為漢康董事長劉世高。（漢康提供）

〔記者陳永吉、實習記者劉羽珊／台北報導〕興櫃致力於開發創新融合蛋白免疫療法的漢康生技（7827）今日舉行法說會，介紹旗下CD47–SIRPα免疫新藥-HCB101的臨床進展，並首度公開針對胃癌（GC）二線治療的三藥聯合策略與初步療效成果，看好HCB101成為下一個療效廣泛PD-1抗癌藥物的未來潛力。

漢康董事長劉世高表示，漢康的營運模式就是專注於授權產品給大藥廠，本週生技展已有6、7家日本藥廠來洽談合作，目標要代表台灣打藥品的世界盃，他並霸氣喊出，現在漢康公司價值被低估，短線股價他不清楚，但若抱漢康股票1、2年一定會大賺。

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劉世高表示，HCB101為具高度專一性之第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，可有效識別並清除腫瘤細胞，且不影響紅血球，較第一代Gilead單抗藥物安全。該藥目前正進行臨床1b/2a期試驗，預估今年第四季起到明年第三季會是多個二期臨床適應症數據公佈的密集期。

由於HCB101在多種腫瘤類型具備廣泛應用潛力，包含胃癌、頭頸癌、非何杰金氏淋巴瘤等，未來將加速多區域、多癌種的臨床推進。

漢康計畫今年底在興櫃掛牌滿半年後，啟動IPO計畫，希望明年第一季正式掛牌。

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