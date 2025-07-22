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畢業生尋職 6月失業率升至3.36％、仍為25年同月最低

2025/07/22 16:18

主計總處公布6月失業率3.36％，較5月上升0.06個百分點，主因畢業生投入尋職。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布6月失業率3.36％，較5月上升0.06個百分點，主因畢業生投入尋職。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布6月失業率3.36％、為近7個月新高，但續創25年同月最低，較5月上升0.06個百分點；經季節調整後，6月失業率為3.34％、與上月持平。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於畢業生投入尋職，6月失業率呈季節性上升，對等關稅影響不明顯，目前勞動市場穩定，但無薪假人數緩慢增加。

根據調查，6月就業人數1161.7萬人，月增6千人、年增2.9萬人；上半年就業人數平均1161.人、年增3.2萬人。6月失業人數則為40.4萬人、月增8千人，其中初次尋職失業者增加9千人，主因應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列。

按年齡層觀察，6月15至19歲失業率9.62％、20至24歲11.71％，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.79％，30至34歲為3.41％。

至於勞動力低度運用指標，6月4週失業人數為41.1萬人、月增9千人；工時不足就業人數為11.1萬人、月減3千人；潛在勞動力人數為13.1萬人、月增2千人。

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