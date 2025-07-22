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10萬健康老人將申請外籍看護 勞動部規劃「線上申辦」

2025/07/22 16:13

10萬健康老人將申請外籍看護如何消化？勞動部已規劃「線上申辦」。（記者李靚慧攝）10萬健康老人將申請外籍看護如何消化？勞動部已規劃「線上申辦」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕80歲以上免巴氏量表就能申請外籍看護工，即將於7月底上路，由於衛福部、勞動部估計，80歲以上有外籍看護的需求者約有10萬人，為應付如此龐大的申請需求，勞動部已規劃讓這些申請者，至「台灣就業通｣網站線上申請，但案件處理時程，仍以重症為優先、加速辦理，避免影響重症者的需求。

立法院去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護，勞動部在7月初預告3配套法規修訂，預告期均已結束，預計「80歲免評」將於７月底實施，相關的實施細節也將在月底公布。

根據官方預估，80歲以上有外籍看護的需求者約達10萬人，未來面對龐大的申請需求該如何消化？勞動部先前已表示，將依循「重症分流優先處理」的基本原則處理。勞動部官員指出，未來重症者的申請模式．將維持現行制度，至各地的長期照顧管理中心申請，主要是希望讓重症家庭使用習慣的申請方式，不要有太多改變；至於未來80歲以上的健康老人，若有聘僱需求，則規劃至「台灣就業通｣網站線上申辦，讓80歲長者及重症的申請案件可以「分流」，但案件處理時程，會以重症為優先、加速辦理，「受理』到「審核」僅需1天左右，較目前更快。

至於聘僱的人力來源，勞動部表示，可分為２部分探討，1是針對移工引進，已與移工來源國駐台機構協調，要求來源要穩定、訓練品質不可下降；2是針對國內承接的部分，希望透過制度設計，讓重症優先承接，未來若仲介業者協助重症家庭聘僱移工的數量、速度較多較快，將在評鑑上給予加分，藉此鼓勵仲介業者積極協助重症家庭。

根據勞動部統計，截至６月底，在台移工人數達84萬4587人，其中家事移工人數約20萬人，由於國內人口老化，目前每年外籍家庭看護工（家事移工）就以1萬人的速度應加，未來因應聘僱需求，增加的速度應會更快。

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