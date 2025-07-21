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工研院攜手四大醫療體系 AI降低醫護人員5成離職率

2025/07/21 19:48

工研院宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，開創智慧醫療AI落地的新模式與可擴散的商業生態系。圖左起為中山醫學大學附設醫院總院院長蔡明哲、亞東紀念醫院院長邱冠明、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、高雄榮民總醫院院長陳金順、奇美醫院專案副院長陳綉琴。（實習記者劉羽珊攝）工研院宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，開創智慧醫療AI落地的新模式與可擴散的商業生態系。圖左起為中山醫學大學附設醫院總院院長蔡明哲、亞東紀念醫院院長邱冠明、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、高雄榮民總醫院院長陳金順、奇美醫院專案副院長陳綉琴。（實習記者劉羽珊攝）

〔實習記者劉羽珊、記者陳永吉／台北報導〕為因應醫護人力吃緊的挑戰，工研院今（21）日宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，期盼藉由人工智能協力醫護現場提升照護品質。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，將AI技術應用於醫療場域是全球醫療產業的熱潮趨勢，這次工研院推出MedBobi 2.0整合平台，是台灣首個以「臨床語料與AI模型訓練」為核心的智慧醫療共創平台，結合四家臨床醫院提供的語音資料，包含醫療術語、語調語氣與臨床情境，藉此提升AI對醫護語言的理解與回應力。

該平台核心技術包括多模態生成式AI與華語語音辨識，透過語音即時轉錄、摘要與判讀等功能，協助醫護人員減輕行政流程，不僅作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，初步測試結果更顯示醫護人員離職率降低50%至70%。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲指出，醫護人員從門診的問診與病歷撰寫，到急診護理師交班報告書寫，再到住院病理資料的檢索和紀錄，繁重的行政流程和文書負擔，是醫護人員在臨床現場的工作痛點，因此將科技導入臨床場域，將有助於提升醫療人員的決策效率。

亞東紀念醫院院長邱冠明表示，醫護現場的行政紀錄工作龐雜，醫護人員在交班後經常需要補寫紀錄，若能應用AI語音轉文字（speak-to-text）輔助作業，將可大幅減少醫護人員的行政負擔、提升照護現場的醫療品質，實現「減勞、除錯、加值、成效」的目標。

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