宜特上半年每股盈餘3.2元 下半年展望優於上半年

宜特上半年每股盈餘3.2元。圖為宜特董事長余維斌。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證分析廠宜特（3289）公布上半年財報，合併營收約新台幣23.36億元，年增10.04%；毛利率為29.06%，年增1.93%；營業淨利新台幣2.1億，年增21.43%，但去年同期有處分一筆「採用權益法之投資產生利益」，今年無此項業外挹注，上半年歸屬於母公司淨利新台幣2.38億元，年減22.2%，稅後每股盈餘約3.2元，年減22.52%。展望下半年，宜特將持續擴大於AI、高速介面及太空元件等新興應用的驗證佈局，穩固長期競爭力，下半年營運表現可望優於上半年。

宜特表示，2025年上半年合併營收達新台幣23.36億元，不僅突破20億元大關，也較去年同期成長10.04%。惟歸屬於母公司淨利與每股盈餘（EPS）較去年同期相比下滑，主因是2024年同期有處分一筆「採用權益法之投資產生利益」，今年無此項業外挹注。惟若排除此一因素，宜特本業營運動能穩健，整體獲利結構仍健全。

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宜特進一步表示，營業淨利達新台幣2.1億元，較去年同期增加21.43%，可看出公司業務動能穩固，並反映出在AI、高速傳輸等新興應用領域長期深耕的成果。毛利率方面，今年上半年也較去年同期增加1.93%，顯示公司在產品組合優化與營運效率方面持續精進。

關稅方面，雖然近期美國擬實施的「對等關稅」措施可能於下半年對全球半導體供應鏈造成影響，但宜特為專注於電子產品驗證分析的服務業，並無實體產品進出口，整體受關稅變動的影響相對有限。公司將持續密切關注國際政策動向，並於必要時調整客戶報價機制與服務配置，確保營運穩健推進。

匯率方面，近期新台幣兌美元升值顯著，對部分以美元計價收入產生匯兌評價損失。宜特已採取自然避險策略，包括收付款項幣別平衡與資金調度，降低匯率波動對營運獲利的影響。雖出現些微的短期匯損，惟整體營運影響可控，公司財務體質仍維持穩健。

展望下半年，宜特將持續強化於高功率、高速、高頻應用領域的測試能量，並與國內光晶片量測設備領導廠商光焱科技展開合作，共同推進矽光子（Silicon Photonics）測試平台與技術開發，切入AI資料中心新一代光電整合技術的驗證需求。

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