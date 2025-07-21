電視面板需求疲弱、價格續跌 三大面板應用7月走勢分歧

電視面板需求疲弱價格續跌，三大面板應用7月走勢分歧。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日公布7月下旬面板報價，該機構指出，部分品牌客戶修正第三季採購訂單，使電視面板在7月需求較弱，價格續跌，不過隨下半年銷售旺季到來，面板廠期待品牌客戶在8、9月增加採購量，屆時面板價格有機會回穩。

TrendForce研究副總范博毓指出，7月電視面板需求仍顯疲弱，品牌客戶一方面透過訂單修正來控管庫存，一方面也以此來作為議價的籌碼。對於面板廠而言，持續透過按需生產來穩定供需仍是首要目標，同時部分面板廠也認為隨著年末銷售旺季的到來，品牌客戶勢必會在8至9月增加採購量，屆時需求轉強，面板價格應有機會開始反映較為穩定的趨勢。

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由於7月需求相對較弱，面板價格依然呈現下滑趨勢。TrendForce預估7月32吋與43吋電視面板皆下跌1美元；50吋、55吋下跌2美元；65吋、75吋下跌3美元。

顯示器面板進入第三季後，部分面板廠雖然期待價格有微調上揚空間，但實際上顯示器面板需求已開始走緩，僅有少數尺寸規格的供應仍出現小缺口。加上電視面板需求轉疲，價格開始下滑，TrendForce預估7月份顯示器面板價格走勢，無論是Open Cell面板或是面板模組，都已轉往持平態勢。

在筆電面板上，范博毓說，第三季NB面板需求動能，部分品牌客戶的展望轉向樂觀下，預估7月與8月的面板需求較佳，惟面板廠考量與客戶關係的維繫，不敢貿然調漲價格，甚至還必須透過檯面下的折讓等價格優惠來鞏固客戶關係。

預估7月NB面板價格仍可維持持平態勢，不過檯面下面板廠之間透過不同的優惠條件爭取客戶訂單的競爭依然持續。

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