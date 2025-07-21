駭客瘋搶金鑰！微軟爆「零日漏洞」 美政府與亞洲電信全中招

微軟SharePoint伺服器爆發重大「零日漏洞」，引發全球性駭客攻擊，受害者包含美國聯邦與州政府機構。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華盛頓郵報》報導，微軟SharePoint伺服器軟體近日爆發重大「零日漏洞」，引發全球性駭客攻擊。資安專家警告，由於微軟未能及時提供完整修補程式，駭客不僅已成功入侵，更竊取了能讓他們持續滲透的加密金鑰，即使未來系統更新，也恐「亡羊補牢，為時已晚」。

這起攻擊針對的是自行架設SharePoint伺服器的組織，駭客利用一個先前未知的「零日漏洞」（zero-day）發動攻擊。資安公司CrowdStrike副總裁邁爾斯（Adam Meyers）指出：「任何擁有自架SharePoint伺服器的人都有麻煩了，這是一個重大漏洞。」荷蘭資安公司Eye Security更發現，駭客已成功竊取加密金鑰，這意味著他們可能在系統修補後，仍能重新進入受害網絡。

請繼續往下閱讀...

據Palo Alto Networks統計，全球已有數千台伺服器遭鎖定，受害者橫跨商業與政府部門。已知遭入侵的包含至少兩個美國聯邦機構、美國東岸一個州議會、數個歐洲政府機構、西班牙某政府部門、巴西一所大學，以及亞洲一家電信公司。一位美國州政府官員匿名表示，攻擊者「劫持」了政府文件庫，導致資料無法存取。

美國聯邦調查局（FBI）發布聲明表示已獲悉此事，並正與公私部門夥伴密切合作。國土安全部網路安全與基礎設施安全局（CISA）則是在18日接獲通報後，立即聯繫微軟，並向約100個可能受害的地方政府與公立大學發出警報。一位熟悉應對情況的人士形容：「這絕對是全國範圍內的一次瘋狂爭搶。」

這已非微軟首次爆發重大資安疏失。去年，一個專家小組才剛批評微軟的漏洞，導致中國駭客成功入侵多名美國官員電郵。此次事件中，微軟最初僅建議用戶修改設定或「拔掉網路線」，隨後才緩慢地為部分版本釋出安全更新，其因應速度與方式再次引發質疑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法