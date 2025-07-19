中國電動車銷量「靠這招」大灌水 品牌車被外媒抓包了

路透報導，中國電動車品牌Zeekr、Neta用保險計畫誇大汽車銷量，以達到行銷激進的目標。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透查閱的文件以及對經銷商和買家的採訪，中國電動車品牌Zeekr、Neta 用保險計畫誇大汽車銷量，以達到行銷激進的目標。

經銷商和買家表示，文件顯示，這些公司在將汽車出售給買家之前安排了保險，這使得他們能夠根據中國汽車行業登記慣例提前預定銷售，從而達到月度和季度銷售目標。

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路透看到的Neta發給經銷商的記錄副本顯示，從2023年1月到2024年3月，Neta透過這種方式至少提前售出6萬4719輛汽車。這超過了該公司報告的15個月內11.7萬輛汽車銷量的一半以上。

吉利旗下高端電動車品牌Zeekr也採用了同樣的方法，透過其在廈門的主要經銷商、國有企業廈門建發汽車，在2024 年底在南部城市廈門預定了早期銷售。

在中國汽車產業，在買家尚未購買之前就被登記售出的車輛被稱為「零里程二手車」。這種做法源自於中國這個全球最大汽車市場的殘酷銷售競爭，而中國正飽受長期產能過剩導致的殘酷價格戰的困擾。

汽車業正面臨清算的時刻，國家媒體對零里程汽車的做法進行批評，國務院承諾規範「非理性」競爭，其他中央政府機構也組織與行業最大參與者舉行會議，表達對此類做法的擔憂。

此外，根據行業協會刊物報導，中國工信部計劃禁止新車註冊後個月內轉售，以解決零里程二手車銷售問題。

中國汽車工業協會主辦的刊物《汽車評論》在其微信公眾號上發表的一篇社論報導這項舉措。另一個行業組織中國汽車流通協會也已單獨提出二手車出口編碼制度。

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