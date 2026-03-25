川普15點停火方案已送至伊朗 德黑蘭用飛彈回應、稱白宮「內亂」了

美媒報導，兩名巴基斯坦官員週三（25日）表示，伊朗已收到美國總統川普提出的15點停火方案。（法新社）

首次上稿時間 18:55:21

更新上稿時間 20:00:21

〔財經頻道／綜合報導〕根據美聯社報導，兩名巴基斯坦官員週三（25日）表示，伊朗已收到美國提出的15點停火方案。與此同時，伊朗仍然繼續對以色列和阿拉伯海灣國家發動飛彈和無人機襲擊。沙烏地阿拉伯在該國東部攔截了一架無人機，而針對科威特的襲擊導致其主要機場的一個燃料罐起火。伊朗媒體稱，更多飛彈射向了以色列。

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巴基斯坦官員將該提案概括地描述為涉及解除制裁、民用核能合作、伊朗核計劃的倒退、國際原子能機構的監督、導彈限制，以及通過波斯灣狹窄入口荷姆茲海峽的航運通道。

由於未獲授權透露詳情，這些官員在匿名的情況下接受美聯社的採訪。

伊朗尚未對停火提議置評，但多位官員否認正在進行談判。伊朗軍方在昨晚的聲明中警告美國，「不要把你們的失敗稱為協議」。伊朗軍方在聲明中表示：「你們（美國）內部衝突的程度已經到了你們自己與自己談判的地步。」該聲明由伊朗官方媒體伊朗國家廣播電視台（IRIB）發布。

伊朗堅稱並未與美國進行談判，一名軍方發言人週三也嘲諷美國的外交努力。

路透則引述消息人士報導，巴基斯坦已正式將美國提出的15點停火方案轉達給伊朗，標誌著在中東衝突加劇之際，非正式外交管道邁出了重要一步。儘管華府力促談判，但德黑蘭已公開拒絕直接接觸，即便間接溝通管道仍暢通。

其他媒體也指出，伊朗官員既不認同美國15點停火提案的內容，也不認同正在進行有意義的談判的說法。該計劃透過包括巴基斯坦在內的中間人傳達給伊朗，呼籲為期一個月的停火，為談判創造空間。

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