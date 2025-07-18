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「這職業」不用怕失業！專家曝「此優勢」永遠不會被AI取代

2025/07/18 12:33

專家表示，AI聊天機器人永遠無法取代人際交往，因那根本不是它擅長的。（路透）專家表示，AI聊天機器人永遠無法取代人際交往，因那根本不是它擅長的。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI（人工智慧）運用普及，越來越多人擔憂工作被取代，不過，心理治療師則不用怕會失業，因為AI不能成為你的治療師，專家表示，AI聊天機器人永遠無法取代人際交往，因那根本不是它擅長的，它無法將你介紹給新朋友或重要的人，也無法在你需要擁抱的時候給你1個擁抱，尤其當你需要藥物治療時，它無法給你正確有效的建議。

CNBC報導，越來越多的人開始使用Character.ai、Nomi和Replika等人工智慧聊天機器人來尋求友誼和心理健康支援，尤其是青少年。

根據非營利媒體和科技評級機構Common Sense Media最新報告，72%的13至17歲青少年至少使用過1次人工智慧伴侶。受訪者表示，他們使用人工智慧進行對話和社交活動（18%）、情緒或心理健康支持（12%）以及將人工智慧視為朋友或摯友（9%）。

人工智慧可以是1種強大的工具，但它無法取代真正的人際互動，無論是個人互動，還是職業互動，治療師、心理學家和研究員賴特（Vaile Wright）表示，「它（AI機器人）永遠無法取代人際交往」，因「那根本不是它擅長的」。

賴特進一步指出，人工智慧聊天機器人並不是為了提供令人滿意的長期互動而設計的。

堪薩斯大學心理學教授吉拉斯（Omri Gillath ）今年5月在接受CNBC採訪時表示： 「人工智慧無法將你介紹給他們的人脈網絡。」它無法將你介紹給新朋友或重要的人，也無法在你需要擁抱的時候給你1個擁抱。

相反，聊天機器人「是為了讓你盡可能長時間地留在平台上而設計的，因為這就是他們賺錢的方式，」賴特在談到開發這些機器人的公司時說道。他們「在後端透過編寫程式碼讓這些聊天機器人變得讓人上癮」來實現這一點。

根據《哈佛商業評論》報道，治療和陪伴是人們選擇生成式人工智慧和聊天機器人的主要原因。但專家警告稱，人工智慧不能也不應該成為你的治療師。

賴特說，「這些機器人基本上會告訴人們他們想聽到的話」，所以，如果你在某個特定時刻陷入困境，並輸入了潛在的有害或不健康的行為和想法，這些聊天機器人就是為了強化這些有害的想法和行為而生的。

因為，人工智慧聊天機器人知道一些合法藥物會讓人感覺更好，它會讓你興奮，如果有人說我情緒低落、抑鬱，這可能是它給出的建議。但它不明白，你不會給那些正在戒除非法藥物的人提供這樣的建議。

當我們談論將這些用於治療時，了解和理解之間的差異「實際上非常關鍵」。

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