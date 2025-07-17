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LINE Pay獲金管會核准成為第10家專營電子支付機構

2025/07/17 21:36

LINE Pay獲金管會核准成為第10家專營電子支付機構。（業者提供）LINE Pay獲金管會核准成為第10家專營電子支付機構。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（17日）核准同意LINE Pay（連加電子支付股份有限公司）經營電子支付機構業務，並核發許可函。截至目前為止，我國計有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，其中，LINE Pay將是第10家電子支付。

金管會銀行局表示，依「電子支付機構管理條例」第11條第1項規定，申請專營電子支付機構業務之許可，應由發起人或負責人檢具相關書件向主管機關為之。其中，連加網路檢具相關書件，申請設立專營電子支付機構業務，因此，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案。

根據規定，第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可。

銀行局表示，連加網路公司仍屬第三方支付服務業，其客戶權益不受本申請案影響，不過，其客戶註冊成為連加電子支付股份有限公司之使用者，將可享有儲值、轉帳等更多元的服務。

此外，另有關連加網路公司，與一卡通票證2025年12月31日起終止合作事宜，金管會將持續關注雙方辦理情形，確保雙方客戶權益保障。

根據統計，截至今年五月底，街口支付用戶數為681萬餘人，僅次於一卡通iPASS MONEY的694萬餘人。由於Line Pay和一卡通一卡通iPASS MONEY將於今年底結束合作，換言之，電子支付市場將出現戰國時代的全新局面。

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