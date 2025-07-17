從煎漢堡到製造晶片！速食店員「轉職進台積電」 職涯大改變

柯汀漢（Nolan Cottingham，右）分享，自己如何從漢堡店員工，轉職成為台積電的半導體技術員。（翻攝自CW7 Arizona）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）於美國亞利桑那州建廠後，人才需求不斷，台積電2024年於當地推出專為培訓技術員而設計的「半導體註冊技職學徒計劃」。一名參與該計畫的學徒柯汀漢（Nolan Cottingham）分享，自己如何從一名In-N-Out漢堡店員工，轉職成為台積電的半導體技術員，為自己的職涯寫下嶄新的一頁。

美國亞利桑那州地方電視台《CW7 Arizona》報導，柯汀漢分享了自己從速食業轉行進入半導體產業的親身經歷，柯汀漢過去曾在美國知名速食連鎖店In-N-Out工作6年，當他看到學徒計畫開放申請，就立刻投遞履歷，通過面試後參加計畫。

請繼續往下閱讀...

柯汀漢受訪時表示，他正在參與台積電的製程學徒計畫，目標是成為製程技術員（process technician），他的工作是監控與維護工廠內的高階製造設備，並將異常狀況回報給工程師。雖然不直接負責品質控制，但職責與確保生產線運作順利密切相關。

柯汀漢說，剛開始真的像撞到一堵牆，從煎漢堡變成要學離子注入、設備控制、縮寫術語，彷彿進入一個全新的世界。

報導指出，這項由台積電與美國政府合作推動的學徒計畫，最大吸引力之一在於「零學貸、全額補助」，讓許多像柯汀漢一樣來自不同產業的年輕人，有機會無痛轉行。目前該計畫已有近150名技術員學徒。

面對未來，柯汀漢相當樂觀。他表示，10年內希望成為資深製程技術員，投入更多關鍵任務並取得穩定高薪。他也鼓勵那些考慮轉職的人勇敢嘗試，「這產業發展速度太快，我們現在只用到整體潛力的10%，等園區全面啟用後，這裡將蓬勃爆發。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法