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73歲退休翁住豪宅 1錯誤觀念淪賣名牌維生

2025/07/17 19:05

日本理財專家指出，「擁有房子就安心」的觀念根深蒂固，現在應該重新檢視。（示意圖，路透）日本理財專家指出，「擁有房子就安心」的觀念根深蒂固，現在應該重新檢視。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休後的收支平衡，已逐漸成為許多銀髮族關注且煩惱的課題。一名73歲日本老翁住在豪華公寓，卻陷入「老年破產」危機，原因之一是過去經營公司時，為減輕社保負擔，刻意將自己薪資設定偏低，導致退休金基數也相對較低，現在每個月18萬日圓（約新台幣3.5萬元）的退休金，要負擔管理費、生活開支以及房產稅，壓得他喘不過氣。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這名73歲老翁住在東京市中心寧靜住宅區的一棟高樓公寓頂層，家中擺滿古董家具，外出經常穿戴名牌，在鄰居眼中，他是過著優雅老年生活的「成功人士」。

實際上，老翁的財務狀況早已陷入捉襟見肘、入不敷出，原因之一是幾年前與妻子的離婚，這段婚姻的結束，帶來的不僅是精神創傷，更因財產分割與退休金分割，讓老翁的資產大幅縮水。原本累積的金融資產被一分為二，預期的退休金收入也大幅減少，目前每月退休金收入約18萬日圓。

此外，老翁過去經營公司時，為了減輕社保負擔，刻意將自己薪資設定偏低，導致退休金基數也相對較低，與工作時期的生活水準相比，退休後的差距更加明顯。

報導指出，老翁所住的公寓，每月維持費用超過10萬日圓（約新台幣1.95萬元），包括管理費、修繕基金、固定資產稅等費用沉重。雖然剛退休時還有一定儲蓄，但未改變花費習慣的情況下，現金很快就花光，再加上近期物價上漲，僅靠退休金已無法維持生活。

如今，他開始將家中名牌精品拿去當鋪換錢。有一天，他收到了大樓管理委員會的通知，上面寫著「擬調漲修繕積金」，讓老翁非常苦惱。

理財專家内田英子表示，「擁有房子就安心」的觀念根深蒂固，現在也許是重新檢視這種觀念的時候。房產確實是一種資產，但不像現金那樣可以靈活使用，「只有在賣掉時才會變成錢」，光是擁有，並不能直接當作生活費。

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