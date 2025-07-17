光電板會釋出有毒物質？工研院學者：未含電解液不可能漏毒液

丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損。（資料照，記者林宜樟攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期坊間傳言光電板會釋出有毒物質，害死魚蝦。對此，工研院學者指出，太陽光電板是「光電效應」的物理反應在運作，與乾電池的化學反應是截然不同，因此全由固體穩定材料所組成的光電板並不含電解液，當然也不會漏毒液。

有關光電板的傳言，無論旱澇都會傳出，2023年乾旱年就傳出春雨不來原因是南部設置太陽光電板影響熱對流；今年則是颱風災後，傳出毀損的光電板會如乾電池般釋出有毒的電解液，害「魚塭的魚都死光」。

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針對「光電板漏毒液」傳言，工研院綠能所長劉志文指出，乾電池與光電板的運作原理是截然不同，乾電池的電解液是「化學反應」，光電板則是「光電效應」，是由光轉電的「物理反應」，金屬表面因光照射而釋放電子的現象，光電板本質不變。

劉志文說明，台灣最常見的矽晶太陽光電板，組成物質是玻璃、鋁框、矽晶片、封裝膠膜及背板，「全部都是穩定固體的無毒材料」，且台灣標準與世界一致，須經過國際IEC（國際電工委員會）標準測試確認可靠度。

針對漏液疑慮，劉志文再指出，國內光電業者也對此進行實測，打破光電板並泡在PH6至8的雨水、自來水1週後再檢測水質，數據顯示未檢出鉛、銅、鋅。

光電效應的理論由愛因斯坦提出，並因光電效應在1921年獲頒諾貝爾物理學獎，而不是因大名鼎鼎的相對論而獲獎。

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