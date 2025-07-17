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內科廠辦需求旺 前7月企業、壽險直接砸錢掃走4棟

2025/07/17 13:44

內科廠辦需求旺，今年前7月至少出現4筆上市櫃法人掃整棟樓的實例。（信義全球資產提供）內科廠辦需求旺，今年前7月至少出現4筆上市櫃法人掃整棟樓的實例。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕內科廠辦需求旺，今年前7月至少出現4筆上市櫃法人掃整棟樓的實例。根據商仲業者彙整，前7月上市櫃法人已在內科砸下118億元掃樓，不但直接超越去年全年交易額，甚至是近3年同期新高。

信義全球資產總經理林三智指出，近幾年企業營運升級及規模擴張，推升大坪數辦公室需求，全棟企業總部更是搶手，更為內科市場提供交易量支撐。

根據信義全球資產彙整，今年在內科布局的大咖企業、包括統一超、恆隆行、必應創造等，而9筆大型交易中，高達7筆的企業買家是一口氣買進面積就高達上千坪。

尤其整棟樓更受到企業買家關注，今年內科至少出現4筆，包括統一超砸43億元買進「V-PARK」C棟，台灣人壽則以14.78億元取得安康路整棟廠辦，另外美好證券與關係人聯手掃進「V-PARK」B棟，還有浤菖生技入手安康路整棟廠辦。

入手整棟廠辦 空間配置擁主導權

林三智認為，企業購入自用總部大樓具備多重優勢，包括一次性取得建物完整產權，在空間配置上就擁有的主導權，裝修規劃不會受到房東或管委會限制；再加上同時擁有土地資產，長期持有兼具保值及增值潛力。

尤其台北市區少有辦公大樓全棟釋出，即便是指標商圈老商辦重建後，也多為企業保留自用、不會對外出售。

至於美國關稅戰雖讓全球經濟瀰漫觀望氣氛，但多數企業對商用不動產布局仍以企業發展需求作為優先考量，加上近期股債匯等金融市場充斥不確定性，也促使企業更積極地尋求穩健的資金停泊點。

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