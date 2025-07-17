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第1家「大全聯」亮相了 4大優惠搶客

2025/07/17 12:25

全聯與大潤發整合邁入新階段，大潤發土城店今（17）日率先換上「大全聯」招牌。（實習記者劉羽珊攝）全聯與大潤發整合邁入新階段，大潤發土城店今（17）日率先換上「大全聯」招牌。（實習記者劉羽珊攝）

〔記者楊雅民、實習記者劉羽珊／台北報導〕全聯與大潤發整合邁入新階段，大潤發土城店今（17日）早率先換上「大全聯」招牌，宣告29年的大潤發走入歷史，也意味著「大全聯」品牌正式落地。

全聯表示，全台大潤發將陸續換上「大全聯」的新招牌，繼土城大潤發之後，台東大潤發和佳里大潤發也會搶先換上「大全聯」招牌，預計8月1日前全台20家大潤發招牌會全面置換為「大全聯」。

全聯表示，全聯與大潤發資源全面整合，從營運架構、會員權益到商品服務，未來將以「大全聯」的新招牌，結合超市和量販店雙重優土勢，提供更完整的商品品類，以及更貼近家庭生活的消費者體驗。

大全聯也將同步推出4大優惠迎客：7月19~20全館單筆滿2000元享9折（以現金抵用券回饋，單筆最高回饋5000元現金抵用券）；7月31日前大潤發會員卡早鳥連結PX Pay，送全聯100點限時福利點。

8月1日至~12月31日大全聯限時加碼，店內消費回饋2倍福利點（消費每滿100元贈6點福利點）。

8月1日至9月11日原台新銀行大潤發聯名卡卡友店內享最高1%福利點；9月12日起全面更名「大全聯信用卡」，是市場上唯一可累積福利點的信用卡，今年底前將享大全聯實體門市最高1.2%福利點回饋。

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