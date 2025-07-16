亞芙、火耀從事多層次傳銷未報備 挨罰100萬

公平會公告，查獲2事業接續從事多層次傳銷均未報備，共罰100萬元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會近期積極查緝非法多層次傳銷。公平會今日公告，亞芙生物、火耀生物從事多層次傳銷，卻未於開始實施前報備，違反「多層次傳銷管理法」第6條第1項規定，因此處亞芙、火耀各50萬元罰鍰。

公平會調查發現，亞芙自去（2024）年1月起開始，對外以「39000快電商手機打卡專案」招募會員，之後於同年4月10日由火耀接續亞芙實施「39000快電商手機打卡專案」對外招募傳銷商，加入成為會員一次購買3.9萬元商品，可獲贈打卡點數。

請繼續往下閱讀...

此外，若介紹他人參加及推廣、銷售商品，可獲得不等比例的直接分享點數、安置打卡點數、三級分領點數、六級重購點數獎金，具有多層級獎金抽佣關係及團隊計酬之特徵，進而達到推廣、銷售商品為目的，符合「多層次傳銷管理法」所規範的多層次傳銷行為。

但是公平會發現，亞芙、火耀二家公司均未於開始實施傳銷行為前報備，違反「多層次傳銷管理法」第6條第1項規定，因此予以裁罰。

公平會呼籲，業者在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照多「多層次傳銷管理法」第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，倘有相關問題也可電洽公平會服務中心或公平會網站查詢相關資訊。而民眾想要參加傳銷計畫或組織，可以透過公平會網站，查詢傳銷事業是否已完成報備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法