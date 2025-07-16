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美元續強、日圓重貶 新台幣貶1.14角收29.416元

2025/07/16 17:39

新台幣今以29.416元兌1美元作收，貶值1.14角。（資料照）新台幣今以29.416元兌1美元作收，貶值1.14角。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國經濟表現佳，加上6月CPI漲幅擴大，市場對聯準會（Fed）降息預期下降，帶動國際美元走強美元指數回升至98左右，亞幣紛紛走貶，新台幣兌美元今日失守29.4元關卡，終場以29.416元兌1美元作收、貶值1.14角，匯價創逾2週新低，合計台北及元太外匯市場總成交量15.655億美元。

外匯交易員表示，雖然今天台股大漲200多點，外資買超台股逾138億元，但近日股利入帳，外資仍有股利匯出需求，外資、進口商及政府基金今天都站在買方（美元），新台幣以29.35元開出後，盤中最高價雖一度來到29.3元，但午盤以後貶值壓力加重，終場更收在最低價29.416元、重貶1.14角。

外匯交易員指出，美國經濟表現不錯，市場Fed降息預期下降，帶動國際美元轉強，美元指數回到98左右，亞幣持續承壓，新台幣走勢轉弱，已連續3個交易日走貶，預料短期美元持穩、新台幣走勢仍偏弱。

根據央行資料，昨日截至下午4時止，美元指數上漲0.59％，主要亞幣紛紛走貶，日圓貶值0.78%最多，韓元貶值0.69%，新台幣貶0.39%，新加坡幣貶0.35％，人民幣則貶值0.07％。

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