晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台師大女足抽血事件 卓揆：對教練、計畫主持人予以最嚴厲處置

2025/07/16 17:35

台師大女足抽血事件，行政院院長卓榮泰發聲表示，對教練、計畫主持人予以最嚴厲處置。（記者李靚慧攝）台師大女足抽血事件，行政院院長卓榮泰發聲表示，對教練、計畫主持人予以最嚴厲處置。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台師大女足抽血事件，行政院長卓榮泰今日於第55屆全國技能競賽會前指出，他對此行為感到非常憤怒，因此他已經決定停止此計畫，並全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生，對於教練、計畫主持人要予以最嚴厲的處置，以正校風。

一年一度的全國技能競賽今日舉行開幕典禮，不但是第55屆的全國技能競賽，也是第3屆亞洲技能競賽，及第48屆國際技能競賽國手選拔賽，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、勞動部長洪申翰等人均親自出席，展現對此競賽的重視。

針對近日受到國人震驚的台師大女足抽血事件，行政院長卓榮泰會前受訪表示，這是一項已進行多年的計畫，竟然會有這樣的一個行為，他與國人一樣都無法接受，而且「非常的憤怒」，所以，他剛剛做了幾項決定，包括國科會已停止了該項計畫，他也要求國科會要全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生。

卓榮泰表示，教育部應該立即通令台師大，對所有受害學生的權益要有所補救，基於學生人權、學生受教權的保護，沒有任何可以模糊的空間，所以對該教練、計畫主持人要予以最嚴厲的處置，以正校風。

卓榮泰強調，他也要求衛福部依法要追究該計畫主持人的所有行為的責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，要一併論處，同時對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對他們的身體心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施，最後完全支持台北地檢已經展開的司法調查，希望能夠從速進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財