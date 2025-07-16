台師大女足抽血事件 卓揆：對教練、計畫主持人予以最嚴厲處置

台師大女足抽血事件，行政院院長卓榮泰發聲表示，對教練、計畫主持人予以最嚴厲處置。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台師大女足抽血事件，行政院長卓榮泰今日於第55屆全國技能競賽會前指出，他對此行為感到非常憤怒，因此他已經決定停止此計畫，並全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生，對於教練、計畫主持人要予以最嚴厲的處置，以正校風。

一年一度的全國技能競賽今日舉行開幕典禮，不但是第55屆的全國技能競賽，也是第3屆亞洲技能競賽，及第48屆國際技能競賽國手選拔賽，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、勞動部長洪申翰等人均親自出席，展現對此競賽的重視。

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針對近日受到國人震驚的台師大女足抽血事件，行政院長卓榮泰會前受訪表示，這是一項已進行多年的計畫，竟然會有這樣的一個行為，他與國人一樣都無法接受，而且「非常的憤怒」，所以，他剛剛做了幾項決定，包括國科會已停止了該項計畫，他也要求國科會要全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生。

卓榮泰表示，教育部應該立即通令台師大，對所有受害學生的權益要有所補救，基於學生人權、學生受教權的保護，沒有任何可以模糊的空間，所以對該教練、計畫主持人要予以最嚴厲的處置，以正校風。

卓榮泰強調，他也要求衛福部依法要追究該計畫主持人的所有行為的責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，要一併論處，同時對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對他們的身體心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施，最後完全支持台北地檢已經展開的司法調查，希望能夠從速進行。

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