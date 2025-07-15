美允許對中國銷售晶片 輝達、台積電美股盤前飆漲

輝達宣布預計將恢復向中國銷售其H20 AI晶片，隨後該公司股價在盤前交易中飆升近5%，至171.41美元，帶動包括超微和台積電在美股的漲勢。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國政府保證輝達特製晶片對中國出口許可後，輝達 （NVDA）宣布預計將恢復向中國銷售其H20 AI晶片，隨後該公司股價在盤前交易中飆升近5%，至171.41美元，帶動包括超微和台積電在美股的漲勢。

輝達和超微獲准恢復對中國進口晶片的積極進展，提振相關股票，其中超微半導體公司上漲 4.44%至152.74美元，博通上漲1.47%至279.65美元，台積電 （TSMC） 上漲超過2%至 233.55美元。美超微電腦上漲3.92%至51.68美元。

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輝達在因應美國出口管制方面的進展，以及「完全合規」的RTX Pro GPU的推出，預示著人工智慧和半導體行業強勁的成長前景。川普政府先前已於4月停止輝達對中國銷售，要求輝須獲得許可證，此舉實際上暫停該公司利用 H20晶片進軍中國市場的努力。輝達週一晚些時候的聲明強調其樂觀態度，指出該公司正在積極提交恢復交付的申請。

半導體產業一直是全球貿易動態的焦點，像台積電這樣的公司在生產驅動人工智慧、雲端運算和消費性電子產品的晶片方面發揮關鍵作用。台積電即將發布的財報預計將進一步洞察先進晶片的需求趨勢。

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