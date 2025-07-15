晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美允許對中國銷售晶片 輝達、台積電美股盤前飆漲

2025/07/15 22:01

輝達宣布預計將恢復向中國銷售其H20 AI晶片，隨後該公司股價在盤前交易中飆升近5%，至171.41美元，帶動包括超微和台積電在美股的漲勢。（示意圖，路透）輝達宣布預計將恢復向中國銷售其H20 AI晶片，隨後該公司股價在盤前交易中飆升近5%，至171.41美元，帶動包括超微和台積電在美股的漲勢。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國政府保證輝達特製晶片對中國出口許可後，輝達 （NVDA）宣布預計將恢復向中國銷售其H20 AI晶片，隨後該公司股價在盤前交易中飆升近5%，至171.41美元，帶動包括超微和台積電在美股的漲勢。

輝達和超微獲准恢復對中國進口晶片的積極進展，提振相關股票，其中超微半導體公司上漲 4.44%至152.74美元，博通上漲1.47%至279.65美元，台積電 （TSMC） 上漲超過2%至 233.55美元。美超微電腦上漲3.92%至51.68美元。

輝達在因應美國出口管制方面的進展，以及「完全合規」的RTX Pro GPU的推出，預示著人工智慧和半導體行業強勁的成長前景。川普政府先前已於4月停止輝達對中國銷售，要求輝須獲得許可證，此舉實際上暫停該公司利用 H20晶片進軍中國市場的努力。輝達週一晚些時候的聲明強調其樂觀態度，指出該公司正在積極提交恢復交付的申請。

半導體產業一直是全球貿易動態的焦點，像台積電這樣的公司在生產驅動人工智慧、雲端運算和消費性電子產品的晶片方面發揮關鍵作用。台積電即將發布的財報預計將進一步洞察先進晶片的需求趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財