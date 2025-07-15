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川普政策逆轉 繼輝達後 超微將獲准重啟對中國出口

2025/07/15 21:26

美國宣布將批准超微向中國銷售MI308晶片，超微發言人週二（15日）表示，計劃重啟對中國出口。（路透）美國宣布將批准超微向中國銷售MI308晶片，超微發言人週二（15日）表示，計劃重啟對中國出口。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕就在輝達獲美政府批准H20晶片可望重返中國市場後，美國宣布將批准超微向中國銷售MI308晶片，超微發言人週二（15日）表示，計劃重啟對中國出口。

美國商務部告知超微，MI308產品的許可申請將繼續審核。路透報導指出，允許這些產品重返中國對川普政府而言是一次逆轉，此前數週，川普政府一直堅稱，限制對中國晶片銷售的政策不在討論範圍之內。

此前數週，美中關係緩和，輝達執行長黃仁勳上周也與川普會面。

先前，輝達也宣布，中國政府已同意向中國出口其H20 AI晶片，這項決定或將為該公司今年帶來數十億美元的收入。 輝達週二在一份聲明中表示：美國政府向輝達保證將授予許可證，輝達希望很快就能開始交貨。

超微今年4月表示，MI308晶片的出口限制將使公司損失約8億美元。

超微股價週二盤前交易上漲5%。週一，該股收在146.24美元，今年以來已上漲21%。

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