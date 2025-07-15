颱風後光電穩定供電 經濟部：外界不要散佈光電謠言

經濟部要外界勿再謠傳光電謠言。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕詆毀綠能的謠言不斷，經濟部能源署15日指出，7日颱風丹娜絲遠離之後，整體光電最大出力來到451萬瓩，占整體用電比重15.3%，並無影響系統、整體發電，而因颱風毀損的裝置容量僅佔全國0.4%，請外界勿再聽信。

能源署說明高雄大樹案依當時法規審查，審查符合免環評自評，而後由高雄市水利局核定水保計畫，並經內政部核定開發計畫，經濟部能源署依據上開相關核定據以核發施工許可，案場水保依農業部「水土保持技術規範」第202條超過20公頃需分期施工，均依法依規進行申設。

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對於本案違法設置部份經濟部能源署已進行裁罰，二期水保廢止部份亦已廢止施工許可；颱風來臨前高雄市府已派遣同仁24小時進駐，水保部份請業者加強週遭排水及案場部份能源署也請業者加固鋼索，並無土石流狀況，針對民意代表子虛烏有的說法，經濟部能源署表示遺憾。

至於屏東佳冬離岸太陽光電浮台試驗計畫因受損造成漂流到岸際一事，經濟部能源署已責成業者儘速完成清運作業，確保周遭海域航行安全與環境無虞。另外嘉義新塭滯洪池於 2020年完工挺過多次颱風侵襲，由業者出資設置，並且產出電力轉供給企業用戶，但因本次瞬間強風導致部分浮台下方錨定因受損壞斷裂，損壞光電板已轉介業者依模組回收排出機制清運，已請業者加速完成清理及復原，提供企業所需綠電。

部分媒體將風災損壞太陽能板稱為「有害廢棄物」，環境部也已澄清太陽能模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，並未被列為有害廢棄物，報導內容與事實不符。至於所謂「破裂釋毒」的說法，經濟部能源署也從未有此論述，請外界勿聽信，能源署呼籲各界，面對自然災害應以科學事實為依據，勿憑片面資訊渲染誤導。

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