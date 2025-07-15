數發部允今提部版的AI基本法卻跳票 藍委葛如鈞：失信國人

針對數發部曾允諾今天提出部版的AI基本法草案卻跳票，國民黨立委葛如鈞（中）質疑數發部失信國人。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院教育及文化、交通委員會6月11日聯席審查人工智慧基本法草案，聯席會決議，數位發展部於7月15日提出部版條文，並於7月21日當週併案排審。但立法院收到的公文附件未見「部版草案」，僅有「數發部意見」。對此，教育及文化委員會召委、國民黨立委葛如鈞今表示，數發部長黃彥男許下重諾卻失信於立院，實在令全民失望。

葛如鈞指出，數發部今日上午舉行「促進資料創新利用發展條例草案」記者會，會後媒體針對AI基本法修法進度，有關6月11日立法院教文與交通聯席會議的決議，要求數發部於7月15日前提出部版條文，向次長林宜敬詢問目前進度，但林宜敬竟然說，「還在內部處理、尚未發出」。

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葛如鈞表示，部版是立法院要求的，數發部7月14日下午3時發文，指應委員會要求提供資料，但查看數發部公文，附件根本不是黃彥男承諾的「部版草案」，文件共26頁卻完全未見任何一條「部版草案條文」，而是只有依據委員版本提出「數發部意見」。

葛如鈞強調，AI治理是國家戰略等級的議題，結果主管機關的回應，既不專業也不誠實，AI內閣運作一年半，至今一份全民期盼要用來發展下個世代產業，同時要保護弱勢、兒少以及防範欺詐的AI基本法，在交通、教文聯席委員會跨黨派立委見證下，部長許下重諾卻失信於立院，實在令國人失望。

除了程序問題，葛如鈞也對數發部提出的草案內容表達不滿。葛如鈞說，這份所謂人工智慧基本法「部版說明」內容非常薄弱，沒有針對AI風險、人權保障、跨部門協調等提出實質條文設計，根本不像行政機關應該認真準備的法案說明。

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