晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投信：美股穩健 AI熱潮推動資本支出創新高

2025/07/15 14:36

市場認為聯準會降息次數提升，有利美股整體表現。圖為紐約時代廣場（記者王孟倫攝）市場認為聯準會降息次數提升，有利美股整體表現。圖為紐約時代廣場（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構指出，美國整體數據顯示經濟基本面穩健，不過，對未來景氣與貨幣政策保持審慎，預期美國聯邦準備理事會可能延後至9月，市場認為聯準會降息次數提升，有利美股整體表現，後市行情仍可期。00858永豐美國大型500股票ETF基金於7月23為最後買進日，在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

　永豐投信指出，人工智慧熱潮一波接一波，AI需求推動資本支出加快，晶片大廠輝達第1季度資本支出創下26億美元的歷史新高，年成長75%，於上週7月9日將市值衝破4兆美元，世界首見且改寫美股里程碑，不僅超越微軟和蘋果，更有全球史上全球最有價值公司的名號。

　美國減稅法案，有利傳統能源股，且降低半導體製造商在美設廠成本，赴美設廠的台灣半導體大廠有望受惠。永豐投信表示，對於看好美股長線基本面的投資者，可善用定期定額或是逢低加碼策略，長期資產增值的投資機會。

  美國科技資本支出成長與銷售之比創新高，互動媒體和軟體產業的資本支出與銷售之比平均為21.2%和16.5%，在最近四個季度資本支出領先。其中，00858前十大成分股則是包含微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Meta、帕蘭提爾、Broadcom Inc、TESLA、Alphabet及摩根大通銀行等，鎖定美國具有價值的公司。

　永豐投信也提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財