投信：美股穩健 AI熱潮推動資本支出創新高

市場認為聯準會降息次數提升，有利美股整體表現。圖為紐約時代廣場（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構指出，美國整體數據顯示經濟基本面穩健，不過，對未來景氣與貨幣政策保持審慎，預期美國聯邦準備理事會可能延後至9月，市場認為聯準會降息次數提升，有利美股整體表現，後市行情仍可期。00858永豐美國大型500股票ETF基金於7月23為最後買進日，在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

永豐投信指出，人工智慧熱潮一波接一波，AI需求推動資本支出加快，晶片大廠輝達第1季度資本支出創下26億美元的歷史新高，年成長75%，於上週7月9日將市值衝破4兆美元，世界首見且改寫美股里程碑，不僅超越微軟和蘋果，更有全球史上全球最有價值公司的名號。

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美國減稅法案，有利傳統能源股，且降低半導體製造商在美設廠成本，赴美設廠的台灣半導體大廠有望受惠。永豐投信表示，對於看好美股長線基本面的投資者，可善用定期定額或是逢低加碼策略，長期資產增值的投資機會。

美國科技資本支出成長與銷售之比創新高，互動媒體和軟體產業的資本支出與銷售之比平均為21.2%和16.5%，在最近四個季度資本支出領先。其中，00858前十大成分股則是包含微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Meta、帕蘭提爾、Broadcom Inc、TESLA、Alphabet及摩根大通銀行等，鎖定美國具有價值的公司。

永豐投信也提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

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