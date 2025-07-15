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歐盟揚言反制、關稅戰升溫？美元衝破98、新台幣貶破29.3元

2025/07/15 10:49

歐盟揚言反制、關稅戰升溫？美元衝破98，新台幣貶破29.3元。（記者陳梅英攝）歐盟揚言反制、關稅戰升溫？美元衝破98，新台幣貶破29.3元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕歐盟揚言聯手日本、加拿大等國，反制美國對等關稅，關稅戰火一觸即發，激化全球市場避險情緒，推升美元指數一舉升破98大關。亞幣普遍承壓，日圓、韓元重挫，新台幣兌美元週二開盤即貶破29.3元關卡，盤中最低觸及29.382元，創下兩週新低。

美國總統川普上週末宣布，自8月1日起對歐盟及墨西哥進口商品加徵30%懲罰性關稅，打破市場「越晚公布稅率越低」的預期。歐盟隨即於週一回應，批評美方破壞協商基礎，並警告若協議無望，將聯合日本、加拿大等貿易夥伴展開報復行動。

儘管川普表示，關稅正式上路前仍可與各方繼續磋商，但避險資金仍回流美元，美元指數升抵98.14，創下6月中以來新高，使日圓兌美元一度貶至147.88，韓元亦走貶。

新台幣週二以29.32元開出，貶值2.4分，盤中最低下探至29.382元、貶值達8.6分，隨後因出口商進場拋匯，帶動台幣短線回升，但由於每日拋匯額度有限，一波拋匯結束後，新台幣匯價再度回到29.3元附近整理。

不過股市似乎對於關稅訊息出現鈍化，台股今早開低走高，目前大漲近200點，午後可觀察外資動向，若外資熱錢再度湧入，不排除台幣貶幅收斂。

市場目光除持續關注台美關稅談判進展，也聚焦今晚即將公布的美國6月消費者物價指數（CPI），此數據可能牽動聯準會後續利率政策與美元走勢，為金融市場再添變數。

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