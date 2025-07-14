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豪宅「台北星鑽」標租流標 國產署擬檢討租賃期限

2025/07/14 21:19

財政部國產署標租「台北星鑽」都更分回宅，因無人投標而流標。（記者鄭琪芳攝）財政部國產署標租「台北星鑽」都更分回宅，因無人投標而流標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署都更分回宅「台北星鑽」18戶，歷經3次標售（底價3至4億元）均未標脫，國產署改於6月30日辦理標租公告，每坪租金2968至3345元，年租金底價約400多萬元至700多萬元，今日開標結果，仍因無人投標而流標。國產署表示，經推測潛在投資人或考量前期需投入較多資金裝潢等成本，但標租租賃期限僅5年，未符成本效益，後續將檢討該等房地未標脫原因，研修相關規定，以增加投資人投標誘因，提升標脫率。

國產署北區分署今年陸續公告標售台北市中山區「宏普頤和」、中正區「冠德羅斯福」、「雍居仁愛」、內湖區「伯特利」、文山區「景美聯山」、「自慢藏」、大同區「京王」、大安區「台北星鑽」、「耕曦」9建案，共64戶參與都市更新分回的國有非公用房地，截至今年6月底，共標脫4戶，標脫總價4.7億元。除「台北星鑽」18戶改以標租方式辦理外，其餘42戶房地於6月17日再次公告標售，訂於7月22日開標。

國產署表示，根據「國有財產法」規定，建築改良物的租賃期限為5年以下，國有非公用土地及建築改良物一併標租時，年租金底價應參考市場行情查估，且不得低於逕予出租的年租金（土地按當期土地申報地價總額5%加計當期房屋課稅現值10%計算）。「台北星鑽」18戶都更分回宅標售3次均未標脫，考量需求者若可以標租方式較低成本使用台北星鑽，或可活化該房地，因此改為辦理標租公告，後續將檢討該等房地未標脫原因，研修相關規定，以增加投資人投標誘因。

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