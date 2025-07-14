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第6屆臺歐盟勞動諮商會議今召開 遠洋漁工權益成焦點

2025/07/14 18:25

勞動部今日召開第6屆臺歐盟勞動諮商會議，遠洋漁工權益成討論焦點。（勞動部提供）勞動部今日召開第6屆臺歐盟勞動諮商會議，遠洋漁工權益成討論焦點。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕歐盟執委會就業總署總署長Mario NAVA率團訪臺，今（14）日與勞動部部長洪申翰共同召開臺歐盟高階對話暨第6屆臺歐盟勞動諮商會議。雖然近日台灣遭CNN指控，台灣遠洋漁船有涉嫌虐待移工情事，但洪申翰會後轉述，與會代表並握未提及相關報導，但特別強調「強化保障遠洋漁工權益」的立場，期盼我國應持續推動在遠洋漁船安裝Wifi設施，並與遠洋漁工人數較多的國家透過MOU等方式，共同提升漁工權益。

勞動部長洪申翰指出，今日召開的臺歐盟勞動諮商會議，自107年召開以來，均以線上方式舉辦，此次是歐方首度由總署長層級率團與會，也是歐盟執委會自104年以來，再次有總署長訪臺，展現歐盟對臺歐盟勞動事務合作的支持及重視。歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA）也由局長William COCKBURN率團訪臺，在同日與職業安全衛生署召開第4屆臺歐盟職業安全衛生合作會議。

勞動部指出，歐盟在113年通過「企業永續盡職調查指令」（CSDDD）與「強迫勞動規則」，在法制、政策工具與執行機制方面的經驗，有助協助我國企業在經營以外，還能保障人權。此外，歐盟在114年3月提出「技能聯盟」（Union of Skills）計畫，涵蓋技能培訓、提升、再造、跨國轉移及攬才策略，與臺灣近年政策方向一致，也期待與就業總署就技能議題，進行進一步的交流與合作。

雖然會中並未提及日前CNN指控台灣漁船涉剝削遠洋漁工的報導，但「遠洋漁工權益保障」是此次會議的重要討論內容，不但總署長Mario NAVA特別強調，農業部漁業署更在會中報告「漁業與人權行動計畫」執行情形，並針對社會夥伴及國際批評，如遠洋漁船上長工時與剝削問題，表示會參考ILO C188公約推動行動計畫，提升船員薪資、保險與生活條件，並設置岸上休憩設施與推動CCTV裝設。同時也會強化仲介與外籍漁船管理，並與印尼工會簽署合作備忘錄。

此次會議也同時邀請台歐雙方的工會代表與會，歐方有歐洲運輸工人聯盟（European Transport Workers’ Federation）及遠洋冷凍拖網漁船協會（Pelagic Freezer Trawler Association）的代表來臺；台灣則有國內長期關注遠洋漁工權益及社會對話的民間團體，包括全國產業總工會、台北新事社會服務中心、海星國際服務中心、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會，以及屏東縣漁工職業工會（FOSPI-PMFU）的代表參與，討論提升遠洋漁工作業環境的措施與建議。

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