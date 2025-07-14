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AI晶片霸主遇天花板？外媒點名「這2檔」成長性將超車輝達

2025/07/14 18:11

《The Motley Fool》分析師看好AMD與博通成長性。（示意圖，路透）《The Motley Fool》分析師看好AMD與博通成長性。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，輝達（NVIDIA）是人工智慧基礎設施領域無可爭議的王者，然而，輝達已成為一家龐大的公司，市值最近衝上4兆美元，因此，它正面臨「大數法則」的挑戰，指未來仍能成長，但維持過往的爆炸性增速將變得愈來愈困難。分析師預測，未來5年超微（AMD）和博通（Broadcom）成長性將超越輝達，這2家公司目前營收基礎較小，但潛在的利多因素卻很大。

報導指出，AMD的營收雖然已展現出強勁成長，其AI商機恐怕才剛剛開始。雖然在GPU領域仍遠落後於輝達，但AMD已在AI推論（Inference）市場找到立足之地。在最近一季的財報電話會議上，AMD表示，全球其中一家最大型AI模型公司，正使用AMD的GPU來處理其大量日常推論工作。大型雲端服務業者也利用AMD晶片處理搜尋、推薦系統與生成式AI工作。雖然其ROCm軟體平台仍落後CUDA，但在推論用途上已被認為「夠用」。

不過，AMD股價能夠跑贏大盤的原因很大程度在於其規模。輝達上季的資料中心營收達391億美元，而AMD僅為37億美元。這意味著，AMD不需大舉搶市佔，只要取得一些勝利，就能帶動爆炸性成長。

此外，AMD也是資料中心中央處理器（CPU）領域的領先者，已從英特爾手中奪得不少市佔。與此同時，由AMD、英特爾與博通等業者組成的UALink聯盟，正試圖挑戰輝達的NVLink與其封閉的專屬連接技術。隨著AI推論預計最終會超越訓練市場，AMD的機會巨大。

至於博通，報導指出，博通並未直接與輝達競爭GPU市場，而是透過AI網路與客製化AI晶片領域展開對抗。博通生產的網路元件（例如乙太網路交換器和光纖互連）對於在大型AI叢集之間傳輸大量資料至關重要。隨著AI訓練規模擴大，對網路基礎設施的需求也快速攀升。這成為推動博通營收成長的重要動力，其AI網路相關營收上季激增70%。

不過，博通最大的成長機會來自於ASIC。它曾協助Google開發成功的TPU（Tensor Processing Unit），目前也正為數家超大規模資料中心業者設計專屬AI晶片。這類客製化晶片在效能與能源效率上優於市售GPU，需求正在迅速上升。

博通管理層表示，現階段開發最成熟的三家客戶，計劃在2027會計年度前部署最多各100萬組晶片叢集，代表600億至900億美元的商機，且這還不包括新客戶如蘋果的訂單。此外，博通旗下的VMware也在AI雲端運算扮演日益重要的角色，其Cloud Foundation平台幫助企業在混合與多雲環境中管理AI工作負載，並持續在此平台上實現強勁加值銷售。

分析師總結，輝達依然是一家優秀的企業，其股價未來仍有上漲空間。然而，其資料中心營收在短短兩年內暴增超過九倍，這樣的爆炸式成長終究難以長久持續。反觀AMD與博通，目前與AI相關的營收仍處於較低。若AMD能在推論GPU市場搶下一些市佔，將帶動巨大成長。而博通若能協助客戶大量生產基於其技術的客製晶片，也將釋放數百億美元的高毛利營收空間。因此，認為AMD與博通在未來五年內的成長性、股價潛在漲幅，有望超越輝達。

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