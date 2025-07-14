晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

00933B、00725B今公告配息 明最後買進日

2025/07/14 15:59

國泰投信今公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配。（資料照）國泰投信今公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信今公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配公告，估算兩檔債券ETF將發出約24.2億元的債息，投資人若想參與此次除息，提醒明日7月15日就是最後申購日，發放債息日則是8月11日。

根據國泰投信公告，00933B每單位擬配發0.082元，以今日收盤價14.85元換算，單月配息率為0.55%，推估年化配息率為6.62%；00725B每單位擬配發0.566元，以今日收盤價32.89元換算，單季配息率為1.72%，推估年化配息率為6.88%。兩檔將於7月16日除息，8月11日為收益分配發放日。

00933B基金經理人游日傑表示，投資人持續等待川普關稅的最新消息，股市處於觀望狀態，反觀債券ETF 00933B近日受益人則有增加趨勢，研判主要是兩大原因，一是金融債現階段價格低於長期平均，00933B每張價格目前不到1萬5，對長期存債族是一大利多，另一則是00933B是市面上首檔兼具月配息及收益平準金機制的金融債ETF，獲得每月有現金流規劃的投資人或退休族群青睞。

國泰投信ETF研究團隊分析，債券價值取決於債券品質，債券過往是法人機構、大戶資產配置的重要部位，最大因素是收益相對股市報酬容易估算，但今年以來美債因川普政策出現信心危機，不過還是可以看到，自去年9月聯準會降息迄今年6月下旬，資金合計淨流入成熟國家債市金額超過4100億美元，顯示債市殖利率逢高吸引長期資金進駐。

國泰投信指出，隨著美國聯準會釋出更趨於平衡的政策訊號，加上美國與各國之間的關稅政策陸續明朗，估計關稅轉嫁效果可能有限，關稅逐漸變成假議題，投資回歸基本面，從聯準會上週公布的會議紀錄顯示，多數官員仍認為今年應該降息，只是對降息時機和幅度未有共識，而川普和聯準會之間的衝突仍在，國泰投信建議投資人股債均衡配置，債券投資現階段回歸領息初衷，可趁債價仍低時分批進場，耐心等待9月後的降息契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財