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台股跌勢持續 台幣升值衝擊出口與財報表現

2025/07/14 15:06

投顧表示，台灣近年出口商品多以美元計價，匯損影響加深。（資料照）投顧表示，台灣近年出口商品多以美元計價，匯損影響加深。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕大盤多空交戰，今年以來截至７月14日止，台股累計下跌1.82%。投顧表示，新台幣強勁升值估將衝擊高度仰賴出口的產業，尤其，台灣近年輸美的比重逐年提升，出口商品多以美元計價，匯損影響加深；此外，保險業投資的金融商品中，美股及美債投資比重高，因此，需留意相關匯率對財報的影響。

台股今天（14日）開低走低，指數收盤下跌136.06點，為22614.97點，跌幅0.6%。首先，針對台股大盤走勢，台新投顧表示，有三項利多因素，包括：出口數據優於預期，除權息旺季來臨，除息行情可期，另外，新台幣偏升，外資買盤轉趨積極。

台新投顧指出，有兩項利空因素，包括：各國對等關稅稅率陸續出爐，惟8/1前仍有協商空間；財報陸續揭露，留意匯損及未來展望；至於其他變數，有台股法說及美股超級財報週。

其次，由於美股即將進入超級財報週，照往例將由金融股打頭陣，科技股接力演出，目前市場雖下修整體美股獲利預估，但仍維持看好科技股獲利成長動能。市場預估，2025年第2季為美股獲利成長動能的低谷，下半年將重拾獲利成長動能。

法人指出，台積電7/17舉辦法說，兩大焦點在未來營運展望及匯損影響，包括台積電對於AI需求及成長性、2026年CoWoS產能規劃、美國擴廠及2奈米製程進度等議題的未來展望。

其中，由於台幣第二季急升約10%，台積電股東會表示，台幣兌美元每升值1％，將使公司毛利率下降約0.4％，因此，關注台積電法說會釋出2Q財報之毛利率、營益率及獲利率表現，受匯率影響是否高於預期。

投顧法人提醒三大注意事項，第一、美國陸續公布各國對等關稅稅率，後續關稅仍有降低可能，預估指數短線區間震盪整理。第二、大立光匯損影響獲利，持續關注下週台積電法說內容，並觀察台幣升值對財報的獲利影響。第三、美股即將進入超級財報週，留意重量級科技公司獲利及未來營運展望。

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