全球買家瘋搶！中國稀土出口爆增6成創2009年來新高

中國6月稀土出口爆增6成，創2009年來新高。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國稀土金屬出口飆2009年來新高，彭博報導，根據中國海關總署數據，中國6月份的稀土出口量攀升至7742噸，創2009年以來的最高水準，表明全球買家正在努力獲得用於製造強力磁鐵的材料。

報導指出，自4月初以來，稀土行業一直處於動蕩之中，當時主要供應國中國在與美國的貿易對峙不斷加深的情況下，啟動了出口管制。這對所謂的永磁體的供應造成了最大的壓力，週一公佈的海關數據並未涵蓋這些供應。

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海關總署的數據顯示，6月稀土出口量為7742.2公噸，高於5月的5864.6公噸，比上年同期的4829噸高出60%。今年上半年，中國累計出口稀土3萬2569.2噸，高於去年同期為2萬9095.2噸。

彭博指出，6月稀土出口量攀升至7742噸，這可能包括一些材料，供中國以外的少數磁鐵製造商使用，隨著全球汽車行業努力解決短缺問題，他們正在看到一波需求浪潮。

中國的出口管制涵蓋17種稀土中的7種基本商品形式，但也延伸到含有微量受控材料的磁鐵。中國製造的稀土永磁體約佔全球90%的稀土永磁體，其餘大部分由日本和德國的公司生產。

中國6月份所有稀土產品出口數據將於週五公佈下1批貿易數據，而包括磁鐵在內的明細應在週日公佈。

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