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馬斯克：特斯拉擬就投資xAI舉行股東投票

2025/07/14 11:34

馬斯克（Elon Musk）透露，特斯拉（Tesla）將就投資人工智慧新創公司「xAI」舉行股東投票。（路透）馬斯克（Elon Musk）透露，特斯拉（Tesla）將就投資人工智慧新創公司「xAI」舉行股東投票。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）週六（13日）透露，特斯拉（Tesla）將就投資人工智慧新創公司「xAI」舉行股東投票。

綜合媒體報導，近年來，馬斯克逐步整合其企業版圖，包括將旗下社交媒體平台X與xAI合併、計畫將xAI旗下AI聊天機器人Grok整合到特斯拉汽車和Optimus機器人中，並被用於Starlink支持服務等。

近日，有媒體報導，馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX已同意向xAI投資20億美元（約新台幣585億元）。消息一出，引發外界關注，有網友好奇特斯拉是否會跟進SpaceX的腳步，投資xAI?

對此，馬斯克做出回應，稱這不是由他說了算。如果由他決定，特斯拉早就投資xAI了，並透露特斯拉將就投資xAI一事舉行股東投票。

馬斯克上述回應，引發網友熱議。有網友表示，「股東們需要出一份力。透過加速馬斯克旗下不同公司之間的協同效應，每個人都能更快成長。」「一定會投贊成票。這根本不用想！」、「我覺得為了做出明智的決定，特斯拉股東需要更多關於xAI業務的信息」、「我懷疑董事會或大型投資者會對此表示反對。希望正式投票能平息此事。」、「xAI 不是已經獲得大量投資了嗎？還需要更多嗎？」等。

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